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19/05/2025 11:08

《提振Ａ股》中證監：社保、保險等中長期資金今年買逾二千億Ａ股

　　《經濟通通訊社１９日專訊》由深圳證券交易所主辦的２０２５全球投資者大會今起一連兩
天在深圳舉行，中國證監會副主席李明在大會上致辭時表示，今年以來，社保、保險、年金等中
長期資金累計淨買入Ａ股超過２０００億元人民幣，反映出中長期資金加速流入與股市穩中有漲
的良性循環正在形成。（ｓｌ）

《說說心理話》香港四徑：跑足3日3夜298公里，跑到出現幻覺！勝出沒有獎金或獎品，跑手為甚麼會去挑戰極限？如何調節心理狀態去完成？► 即睇

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