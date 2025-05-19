《提振Ａ股》中證監：社保、保險等中長期資金今年買逾二千億Ａ股

《經濟通通訊社１９日專訊》由深圳證券交易所主辦的２０２５全球投資者大會今起一連兩

天在深圳舉行，中國證監會副主席李明在大會上致辭時表示，今年以來，社保、保險、年金等中

長期資金累計淨買入Ａ股超過２０００億元人民幣，反映出中長期資金加速流入與股市穩中有漲

的良性循環正在形成。（ｓｌ）

