  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

19/05/2025 12:04

胡潤發布二十大中國新茶飲品牌，蜜雪、古茗、茶姬分列前三

　　《經濟通通訊社１９日專訊》胡潤研究院今日發布《２０２５胡潤中國新茶飲品牌
ＴＯＰ２０》，蜜雪冰城（０２０９７）、古茗（０１３６４）、霸王茶姬、喜茶、滬上阿姨
（０２５８９）分列前五位，而第六至十位分別為茶百道（０２５５５）、奈雪的茶
（０２１５０）、ＣｏＣｏ都可、益禾堂、書亦燒仙草。第十一至二十位分別為甜啦啦、１點點
、一鳴真鮮奶吧、快樂番薯、檸季、爺爺不泡茶、茶顏悅色、ＬＩＮＬＥＥ林里．手打檸檬茶、
茉酸奶、悸動燒仙草。
　
＊新茶飲品牌茶葉用量佔中國茶葉總產量近１０％＊
　
　　《２０２５胡潤中國新茶飲品牌ＴＯＰ２０》調研範圍為所有中國新茶飲品牌。信息來源為
行業公開信息，評估標準包括基礎硬實力、專業領導力、社會影響力。胡潤集團董事長兼首席調
研官胡潤表示，新茶飲產業已深度融入中國茶產業鏈條，新茶飲品牌所使用的茶葉量已佔到中國
茶葉總產量的近１０％。去年中國茶葉產量超過３７０萬噸，佔全球總產量的一半以上。
　
　　胡潤又指，中國茶產業正迎來屬於自己的品牌時代。年輕消費者對新茶飲的熱衷，重塑了傳
統茶葉市場的格局。今年以來，中國新茶飲市場迎來一波上市潮，古茗、蜜雪冰城、霸王茶姬、
滬上阿姨紛紛上市。在胡潤全球獨角獸及未來獨角獸榜單中，中國企業佔據全球食品飲料行業
４７家企業中的一半以上，達到２６家，其中新茶飲品牌是榜單中的重要組成部分，例如喜茶、
書亦燒仙草。
　
＊前四位新茶飲品牌有資格上榜胡潤中國５００強＊
　
　　不僅如此，按照去年胡潤中國５００強的上榜門檻－－價值２６５億人民幣，有４個新茶飲
品牌都有資格上榜，分別是蜜雪冰城、古茗、霸王茶姬和喜茶。新茶飲品牌已經成為中國茶行業
中價值最高的品牌，頭部品牌背後的企業家也登上了胡潤百富榜。（ｓｌ）

《說說心理話》香港四徑：跑足3日3夜298公里，跑到出現幻覺！勝出沒有獎金或獎品，跑手為甚麼會去挑戰極限？如何調節心理狀態去完成？► 即睇

返回AH股新聞

上一篇新聞︰19/05/2025 12:04  《提振Ａ股》深交所沙雁：積極推動ＲＥＩＴｓ納入深港通標的

下一篇新聞︰19/05/2025 12:04  《Ａ股焦點》恒瑞醫藥港股據報提前截止機構認購，Ａ股半日跌１％

其他AH股新聞
More

19/05/2025 12:21  《海納智見－荀玉根》盈利確認上行趨勢－港股２０２４年年報點評

19/05/2025 12:05  【數據解讀】統計局：房地產續止跌回穩，部分城市交易活躍度提升

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

美國評級下調，象徵意義大過實際意義

18/05/2025 19:00

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，滙豐單周三度減定存息，建行亞洲3...

18/05/2025 10:55

貨幣攻略

特朗普中東行的商務之外

15/05/2025 10:10

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處