胡潤發布二十大中國新茶飲品牌，蜜雪、古茗、茶姬分列前三

《經濟通通訊社１９日專訊》胡潤研究院今日發布《２０２５胡潤中國新茶飲品牌

ＴＯＰ２０》，蜜雪冰城（０２０９７）、古茗（０１３６４）、霸王茶姬、喜茶、滬上阿姨

（０２５８９）分列前五位，而第六至十位分別為茶百道（０２５５５）、奈雪的茶

（０２１５０）、ＣｏＣｏ都可、益禾堂、書亦燒仙草。第十一至二十位分別為甜啦啦、１點點

、一鳴真鮮奶吧、快樂番薯、檸季、爺爺不泡茶、茶顏悅色、ＬＩＮＬＥＥ林里．手打檸檬茶、

茉酸奶、悸動燒仙草。



＊新茶飲品牌茶葉用量佔中國茶葉總產量近１０％＊



《２０２５胡潤中國新茶飲品牌ＴＯＰ２０》調研範圍為所有中國新茶飲品牌。信息來源為

行業公開信息，評估標準包括基礎硬實力、專業領導力、社會影響力。胡潤集團董事長兼首席調

研官胡潤表示，新茶飲產業已深度融入中國茶產業鏈條，新茶飲品牌所使用的茶葉量已佔到中國

茶葉總產量的近１０％。去年中國茶葉產量超過３７０萬噸，佔全球總產量的一半以上。



胡潤又指，中國茶產業正迎來屬於自己的品牌時代。年輕消費者對新茶飲的熱衷，重塑了傳

統茶葉市場的格局。今年以來，中國新茶飲市場迎來一波上市潮，古茗、蜜雪冰城、霸王茶姬、

滬上阿姨紛紛上市。在胡潤全球獨角獸及未來獨角獸榜單中，中國企業佔據全球食品飲料行業

４７家企業中的一半以上，達到２６家，其中新茶飲品牌是榜單中的重要組成部分，例如喜茶、

書亦燒仙草。



＊前四位新茶飲品牌有資格上榜胡潤中國５００強＊



不僅如此，按照去年胡潤中國５００強的上榜門檻－－價值２６５億人民幣，有４個新茶飲

品牌都有資格上榜，分別是蜜雪冰城、古茗、霸王茶姬和喜茶。新茶飲品牌已經成為中國茶行業

中價值最高的品牌，頭部品牌背後的企業家也登上了胡潤百富榜。（ｓｌ）

