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AH股新聞

19/05/2025 10:00

【聚焦數據】內地４月社會消費品零售總額增５﹒１％，略低預期

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》國家統計局公布，內地４月社會消費品零
售總額３７１７４億元（人民幣．下同），同比增５﹒１％，增幅略低於預期的５﹒５％，並較
３月回落０﹒８個百分點。其中，除汽車以外的消費品零售額３３５４８億元，增長５﹒６％。
　
　　１－４月份，社會消費品零售總額１６１８４５億元，增長４﹒７％。其中，除汽車以外的
消費品零售額１４７００５億元，增長５﹒２％。
　
　　按經營單位所在地分，４月份，城鎮消費品零售額３２３７６億元，同比增長５﹒２％；鄉
村消費品零售額４７９８億元，增長４﹒７％。
　
　　按消費類型分，４月份，商品零售額３３００７億元，增長５﹒１％；餐飲收入４１６７億
元，增長５﹒２％。基本生活類和部分升級類商品銷售增勢較好，限額以上單位糧油食品類、體
育娛樂用品類商品零售額分別增長１４﹒０％、２３﹒３％。消費品以舊換新政策持續顯效，限
額以上單位家用電器和音像器材類、文化辦公用品類、家具類、通訊器材類商品零售額分別增長
３８﹒８％、３３﹒５％、２６﹒９％、１９﹒９％。
　
　　１－４月份，全國網上零售額４７４１９億元，同比增長７﹒７％。其中，實物商品網上零
售額３９２６５億元，增長５﹒８％，佔社會消費品零售總額的比重為２４﹒３％。１－４月份
，服務零售額同比增長５﹒１％。
　　

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