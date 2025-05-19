【聚焦數據】內地４月社會消費品零售總額增５﹒１％，略低預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》國家統計局公布，內地４月社會消費品零

售總額３７１７４億元（人民幣．下同），同比增５﹒１％，增幅略低於預期的５﹒５％，並較

３月回落０﹒８個百分點。其中，除汽車以外的消費品零售額３３５４８億元，增長５﹒６％。



１－４月份，社會消費品零售總額１６１８４５億元，增長４﹒７％。其中，除汽車以外的

消費品零售額１４７００５億元，增長５﹒２％。



按經營單位所在地分，４月份，城鎮消費品零售額３２３７６億元，同比增長５﹒２％；鄉

村消費品零售額４７９８億元，增長４﹒７％。



按消費類型分，４月份，商品零售額３３００７億元，增長５﹒１％；餐飲收入４１６７億

元，增長５﹒２％。基本生活類和部分升級類商品銷售增勢較好，限額以上單位糧油食品類、體

育娛樂用品類商品零售額分別增長１４﹒０％、２３﹒３％。消費品以舊換新政策持續顯效，限

額以上單位家用電器和音像器材類、文化辦公用品類、家具類、通訊器材類商品零售額分別增長

３８﹒８％、３３﹒５％、２６﹒９％、１９﹒９％。



１－４月份，全國網上零售額４７４１９億元，同比增長７﹒７％。其中，實物商品網上零

售額３９２６５億元，增長５﹒８％，佔社會消費品零售總額的比重為２４﹒３％。１－４月份

，服務零售額同比增長５﹒１％。



