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AH股新聞

19/05/2025 10:00

【聚焦數據】首４月地產投資降１０﹒３％，商品房銷售跌３﹒２％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》國家統計局公布，１－４月份，全國房地
產開發投資２７７３０億元（人民幣．下同），同比下降１０﹒３％，降幅較１－３月擴大
０﹒４個百分點；其中，住宅投資２１１７９億元，下降９﹒６％。
　
　　１－４月份，新建商品房銷售面積２８２６２萬平方米，同比下降２﹒８％，降幅比１－３
月份收窄０﹒２個百分點；其中住宅銷售面積下降２﹒１％。新建商品房銷售額２７０３５億元
，下降３﹒２％，降幅較１－３月擴大１﹒１個百分點；其中住宅銷售額下降１﹒９％。
　
　　４月末，商品房待售面積７８１４２萬平方米，比３月末減少５２２萬平方米。其中，住宅
待售面積減少４５５萬平方米。
　
＊首４月房企到位資金降幅略擴＊
　
　　１－４月份，房地產開發企業房屋施工面積６２０３１５萬平方米，同比下降９﹒７％。其
中，住宅施工面積４３１９３７萬平方米，下降１０﹒１％。房屋新開工面積１７８３６萬平方
米，下降２３﹒８％。其中，住宅新開工面積１３１６４萬平方米，下降２２﹒３％。房屋竣工
面積１５６４８萬平方米，下降１６﹒９％。其中，住宅竣工面積１１４２４萬平方米，下降
１６﹒８％。
　
　　１－４月份，房地產開發企業到位資金３２５９６億元，同比下降４﹒１％，降幅較１－３
月擴大０﹒４個百分點。其中，國內貸款５６１９億元，增長０﹒８％；利用外資１６億元，增
長８２﹒０％；自籌資金１０９５３億元，下降６﹒８％；定金及預收款９６８３億元，下降
３﹒０％；個人按揭貸款４５１８億元，下降８﹒５％。
　
　　４月份，房地產開發景氣指數為９３﹒８６，較３月下跌０﹒０９。

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