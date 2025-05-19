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AH股新聞

19/05/2025 17:31

【聚焦人幣】外匯局：４月下旬外投資境內股票轉為淨買入

　　《經濟通通訊社１９日專訊》國家外匯管理局公布２０２５年４月銀行結售匯和銀行代客涉
外收付款數據。國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌解讀數據指，４月跨境資金總體呈現淨
流入。企業、個人等非銀行部門跨境資金淨流入１７３億美元。
　
＊４月外資淨增持境內債券１０９億美元＊
　
　　從主要渠道看，一是中國外貿呈現一定韌性，貨物貿易項下跨境資金淨流入６４９億美元，
保持較高規模。二是外資配置人民幣資產意願持續向好。４月外資淨增持境內債券１０９億美元
，處於較高水平。４月下旬外資投資境內股票轉為淨買入。三是主要流出渠道平穩有序。４月服
務貿易資金淨流出環比基本持平；外資企業利潤匯出季節性增加，但低於去年同期；來華和對外
直接投資基本穩定，關聯企業借貸往來跨境資金由淨流出轉為基本平衡。
　
　　此外，市場預期平穩，境內外匯供求基本平衡。４月銀行結匯和售匯環比分別增長
１２﹒８％和１３﹒９％，市場交易保持活躍。結售匯差額基本均衡，市場預期和交易理性有序
。４月衡量市場結匯意願的結匯率為６４﹒４％，環比上升６﹒９個百分點，衡量購匯意願的售
匯率為６５﹒４％，環比上升１﹒０個百分點。
　
　　李斌指出，外匯市場平穩運行的基礎將繼續鞏固。４月末中央政治局會議部署擴大內需、有
效應對外部衝擊有關工作，要求加快專項債發行、提高中低收入群體收入、大力發展服務消費等
，有效提振市場信心。近期金融管理部門實施降準降息等一攬子政策，進一步加大對實體經濟的
支援。隨著有關政策落地見效，中國經濟運行向好勢頭有望繼續鞏固，更好發揮穩定外匯市場的
基本盤作用。近期中美經貿高層會談取得實質性進展，雙方發布聯合聲明，大幅降低雙邊關稅水
平，有助於維護中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。（ｓｌ）
　
　
　
　
　

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