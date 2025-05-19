《中國要聞》巴基斯坦副總理兼外長達爾應邀今起訪華３天

《經濟通通訊社１９日專訊》中國外交部發言人毛寧宣布，應中共中央政治局委員、外交部

長王毅邀請，巴基斯坦副總理兼外長達爾將於５月１９日至２１日訪華。



＊毛寧：加快構建新時代更加緊密中巴命運共同體＊



毛寧表示，中國和巴基斯坦是全天候戰略合作夥伴，兩國高層交往和各領域合作密切。中方

願同巴方以此訪為契機，進一步落實好兩國領導人重要共識，加強戰略溝通協調，深化各領域交

流合作，推動中巴關係不斷向前發展，加快構建新時代更加緊密的中巴命運共同體。



＊毛寧重申中方支持和歡迎印巴實現停火＊



此外，當彭博社記者問及，印度軍方指本輪印巴衝突期間中國向巴基斯坦提供了防空系統上

的支持，毛寧回應稱，「具體問題建議向中方的主管部門了解」。



毛寧並指出，印度和巴基斯坦都是中國的重要鄰國，中方十分重視中印、中巴關係。中方始

終秉持睦鄰、安鄰、富鄰、親誠惠容、命運與共的理念方針，發展所有同所有周邊鄰國的關係。

印巴局勢緊張以來，中方一直堅持客觀公正立場，呼籲印巴兩國保持冷靜克制，避免局勢升級。

毛寧重申，中方支持和歡迎印巴實現停火，願意繼續為實現全面持久停火、維護地區的和平穩定

發揮建設性作用。（ｓｌ）

