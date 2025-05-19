  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

19/05/2025 15:38

《中國要聞》巴基斯坦副總理兼外長達爾應邀今起訪華３天

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中國外交部發言人毛寧宣布，應中共中央政治局委員、外交部
長王毅邀請，巴基斯坦副總理兼外長達爾將於５月１９日至２１日訪華。
　
＊毛寧：加快構建新時代更加緊密中巴命運共同體＊
　
　　毛寧表示，中國和巴基斯坦是全天候戰略合作夥伴，兩國高層交往和各領域合作密切。中方
願同巴方以此訪為契機，進一步落實好兩國領導人重要共識，加強戰略溝通協調，深化各領域交
流合作，推動中巴關係不斷向前發展，加快構建新時代更加緊密的中巴命運共同體。
　
＊毛寧重申中方支持和歡迎印巴實現停火＊
　
　　此外，當彭博社記者問及，印度軍方指本輪印巴衝突期間中國向巴基斯坦提供了防空系統上
的支持，毛寧回應稱，「具體問題建議向中方的主管部門了解」。
　
　　毛寧並指出，印度和巴基斯坦都是中國的重要鄰國，中方十分重視中印、中巴關係。中方始
終秉持睦鄰、安鄰、富鄰、親誠惠容、命運與共的理念方針，發展所有同所有周邊鄰國的關係。
印巴局勢緊張以來，中方一直堅持客觀公正立場，呼籲印巴兩國保持冷靜克制，避免局勢升級。
毛寧重申，中方支持和歡迎印巴實現停火，願意繼續為實現全面持久停火、維護地區的和平穩定
發揮建設性作用。（ｓｌ）

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

美國評級下調，象徵意義大過實際意義

18/05/2025 19:00

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，滙豐單周三度減定存息，建行亞洲3...

18/05/2025 10:55

貨幣攻略

特朗普中東行的商務之外

15/05/2025 10:10

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處