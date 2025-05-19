《汽車新勢力》長安泰國車廠投產，首款量產車為深藍Ｓ０５右軚版

《經濟通通訊社１９日專訊》長安汽車（深：０００６２５）首個海外新能源整車工廠泰國

羅勇工廠近日投產，首款量產車型為深藍Ｓ０５右舵版。內媒《每日經濟新聞》引述長安汽車黨

委書記、董事長朱華榮透露，今年年底和明年，泰國羅勇工廠還有兩款產品投產，「左、右舵車

都有，還有燃油車」，而泰國工廠生產的汽車還將出口到其他東南亞國家。



深藍Ｓ０５右舵版已於今年４月初在泰國上市，共有純電和增程兩種動力，售價介乎

７９﹒９萬泰銖至９９﹒９萬泰銖（約人民幣１７﹒２８萬元至２１﹒６萬元），而內地售價介

乎１１﹒９９萬至１４﹒５９萬元。



＊未來３年在泰投放１２款全新新能源產品＊



朱華榮表示，目前考慮在泰國市場投放的品牌是深藍汽車和阿維塔，後續會根據發展情況，

不排除將長安品牌引進泰國市場。未來三年，長安汽車還將在泰國市場陸續投放１２款全新新能

源產品。



他並介紹，長安泰國羅勇工廠採取分期建設，目前已經完成了一期一年１０萬輛的產能建設

，未來完全建成後，年產能將達２０萬輛。除整車製造外，長安汽車還將在羅勇建立泰國備件倉

庫，定位為全球右舵備件中心，同時在泰國發展人形機器人、飛行汽車等產業。他指出，泰國將

成為長安汽車輻射東南亞、澳洲、新西蘭等地區的關鍵市場。（ｓｌ）

