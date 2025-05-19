  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

19/05/2025 15:05

《汽車新勢力》長安泰國車廠投產，首款量產車為深藍Ｓ０５右軚版

　　《經濟通通訊社１９日專訊》長安汽車（深：０００６２５）首個海外新能源整車工廠泰國
羅勇工廠近日投產，首款量產車型為深藍Ｓ０５右舵版。內媒《每日經濟新聞》引述長安汽車黨
委書記、董事長朱華榮透露，今年年底和明年，泰國羅勇工廠還有兩款產品投產，「左、右舵車
都有，還有燃油車」，而泰國工廠生產的汽車還將出口到其他東南亞國家。
　
　　深藍Ｓ０５右舵版已於今年４月初在泰國上市，共有純電和增程兩種動力，售價介乎
７９﹒９萬泰銖至９９﹒９萬泰銖（約人民幣１７﹒２８萬元至２１﹒６萬元），而內地售價介
乎１１﹒９９萬至１４﹒５９萬元。
　
＊未來３年在泰投放１２款全新新能源產品＊
　
　　朱華榮表示，目前考慮在泰國市場投放的品牌是深藍汽車和阿維塔，後續會根據發展情況，
不排除將長安品牌引進泰國市場。未來三年，長安汽車還將在泰國市場陸續投放１２款全新新能
源產品。
　
　　他並介紹，長安泰國羅勇工廠採取分期建設，目前已經完成了一期一年１０萬輛的產能建設
，未來完全建成後，年產能將達２０萬輛。除整車製造外，長安汽車還將在羅勇建立泰國備件倉
庫，定位為全球右舵備件中心，同時在泰國發展人形機器人、飛行汽車等產業。他指出，泰國將
成為長安汽車輻射東南亞、澳洲、新西蘭等地區的關鍵市場。（ｓｌ）

【你點睇？】外電指最少5家中資或港企計劃到新加坡上市，你認為長期會否對本港金融中心地位構成影響？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

美國評級下調，象徵意義大過實際意義

18/05/2025 19:00

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，滙豐單周三度減定存息，建行亞洲3...

18/05/2025 10:55

貨幣攻略

特朗普中東行的商務之外

15/05/2025 10:10

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處