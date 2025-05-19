美的方洪波：小米目標三年內成大家電行業中國前三，美的要重視

《經濟通通訊社１９日專訊》美的集團（００３００）（深：０００３３３）董事長方洪波

近日接受內媒《晚點ＬａｔｅＰｏｓｔ》訪問時談到競爭對手小米，指小米總裁盧偉冰去年曾到

訪美的，在一份ＰＰＴ中展示了其宏大願景，「大致是三年時間手機銷量要成為世界第一；汽車

十年內要成為世界前五；大家電是三年之內成為中國頭部（前三）。我當時差一點就想問，美的

、格力、海爾，你想把哪一家擠下去？」



方洪波稱，美的涉足的所有領域小米都進入了，包括空調、洗衣機。「戰術上我重視小米，

但戰略上我並不害怕小米進來」，因為很長一段時間家電行業甘於現有格局，「小米進來對家電

行業是好事。我們要以積極的心態應對」。方洪波還透露，美的剛剛做了三份研究小米的報告，

「我們一路不斷地在學習它」。



此外，方洪波總結美的出海４０年走過的彎路和受過的教訓時指出，「教訓就是我們不相信

常識」。方洪波表示，以往會借鑑歐美，摸著他們的石頭過河，「歐美企業的經驗告訴我們一定

要本地化，但我們還是派了很多中國人去搞，後來證明只要派中國人出去搞的，沒有一個搞成功

的，這些都是付出的代價。現在我們現在堅定的本土化，用本土人、本土團隊來管本土業務」。

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