《滬╱深股通》比亞迪為深股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社１９日專訊》港交所（００３８８）公布，上周五（１６日）「滬股通」及

「深股通」首十大成交活躍股如下：



「滬股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

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貴州茅台 （６００５１９） １４９２﹒１２

恒瑞醫藥 （６００２７６） ９５１﹒９５

工商銀行 （６０１３９８） ９４２﹒７２

招商銀行 （６０００３６） ９０２﹒１４

長江電力 （６００９００） ８２２﹒２３

寒武紀 （６８８２５６） ７１７﹒０７

中遠海控 （６０１９１９） ６８３﹒８７

農業銀行 （６０１２８８） ６３２﹒０９

中國平安 （６０１３１８） ５９６﹒０２

海光信息 （６８８０４１） ５６８﹒７９

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「深股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金

額

（百萬人民幣）

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比亞迪 （００２５９４）３５４８﹒２８

寧德時代 （３００７５０）２３２０﹒１５

新易盛 （３００５０２） ９００﹒６４

陽光電源 （３００２７４） ７７８﹒９６

東方財富 （３０００５９） ６９５﹒０６

中際旭創 （３００３０８） ６５４﹒０３

立訊精密 （００２４７５） ５７８﹒０１

邁瑞醫療 （３００７６０） ５６９﹒６２

五糧液 （０００８５８） ５０８﹒９７

平安銀行 （０００００１） ４５９﹒４０

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（以上數字取小數點後兩個位）

