  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

19/05/2025 07:52

《滬╱深股通》比亞迪為深股通十大成交活躍股榜首

　　《經濟通通訊社１９日專訊》港交所（００３８８）公布，上周五（１６日）「滬股通」及
「深股通」首十大成交活躍股如下：
　
　　　　　　　　　　　　　「滬股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
貴州茅台　（６００５１９）　　１４９２﹒１２
恒瑞醫藥　（６００２７６）　　　９５１﹒９５
工商銀行　（６０１３９８）　　　９４２﹒７２
招商銀行　（６０００３６）　　　９０２﹒１４
長江電力　（６００９００）　　　８２２﹒２３
寒武紀　　（６８８２５６）　　　７１７﹒０７
中遠海控　（６０１９１９）　　　６８３﹒８７
農業銀行　（６０１２８８）　　　６３２﹒０９
中國平安　（６０１３１８）　　　５９６﹒０２
海光信息　（６８８０４１）　　　５６８﹒７９
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　「深股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　股份名稱　　　　　　（編號）　　買入及賣出總金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　額　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
比亞迪　　　　　　　　（００２５９４）３５４８﹒２８
寧德時代　　　　　　　（３００７５０）２３２０﹒１５
新易盛　　　　　　　　（３００５０２）　９００﹒６４
陽光電源　　　　　　　（３００２７４）　７７８﹒９６
東方財富　　　　　　　（３０００５９）　６９５﹒０６
中際旭創　　　　　　　（３００３０８）　６５４﹒０３
立訊精密　　　　　　　（００２４７５）　５７８﹒０１
邁瑞醫療　　　　　　　（３００７６０）　５６９﹒６２
五糧液　　　　　　　　（０００８５８）　５０８﹒９７
平安銀行　　　　　　　（０００００１）　４５９﹒４０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（以上數字取小數點後兩個位）

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！► 立即了解

返回AH股新聞

上一篇新聞︰19/05/2025 08:00  藥明康德（２３５９）參股公司江蘇漢邦滬上市，對利潤無重大影響

下一篇新聞︰16/05/2025 18:35  《新股上市》牧原食品據報聘投行安排來港上市，傳籌至少７８億元

其他AH股新聞
More

16/05/2025 18:03  《打擊貪腐》浙江省委金融辦原副主任潘廣恩大搞權錢交易被雙開

16/05/2025 17:53  英國任命前港督衛奕信兒子魏磊為駐華大使

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

狂人未棄高關稅，減債削支始正路

16/05/2025 08:07

關稅戰

高息定存 | 滙豐恒生減定存息，3個月最高2.4厘，7日10...

15/05/2025 16:26

貨幣攻略

特朗普中東行的商務之外

15/05/2025 10:10

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處