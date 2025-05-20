【大國博弈】美放寬對華ＡＩ芯片管制，商務部：歧視措施本質沒變

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》美國商務部網站調整了其１２日發布的

ＡＩ芯片出口管制指南新聞稿相關表述，將「在世界任何地方使用華為昇騰芯片均違反美國出口

管制法規」調整為「警告業界使用中國先進計算機芯片，包括特定華為昇騰芯片的風險」。



中國商務部新聞發言人就此回應，注意到近日美方對指南新聞稿相關表述進行了調整，但指

南本身的歧視性措施和扭曲市場本質並沒有改變。中方敦促美方立即糾正錯誤做法，停止對華歧

視性措施。雙方應共同維護日內瓦高層會談共識，通過中美經貿磋商等機制，加強立場溝通，有

效管控分歧，協商解決各自關切，推動構建可持續的、長期的、互利的雙邊經貿關係。倘若美方

一意孤行，繼續實質性損害中方利益，中方必將採取堅決措施，維護自身正當權益。



＊干涉中國公司在中國境內使用中國自己生產的芯片，美方的手伸得太長＊



商務部指出，美方濫用出口管制措施，以莫須有的罪名對中國芯片產品加嚴管制，甚至干涉

中國公司在中國境內使用中國自己生產的芯片，美方的手伸得太長，是典型的單邊霸凌行徑，中

方堅決反對。美方行為嚴重損害中國企業正當權益，嚴重威脅全球半導體產供鏈安全穩定，嚴重

衝擊全球科技創新。給別人「下絆子」，不會讓自己跑的更快。這種以單邊保護主義手段，妄圖

圍堵、孤立其他國家的做法，終將損害美自身產業競爭力，其結果只能是搬起石頭砸自己的腳。

