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AH股新聞

20/05/2025 08:52

【大國博弈】美放寬對華ＡＩ芯片管制，商務部：歧視措施本質沒變

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》美國商務部網站調整了其１２日發布的
ＡＩ芯片出口管制指南新聞稿相關表述，將「在世界任何地方使用華為昇騰芯片均違反美國出口
管制法規」調整為「警告業界使用中國先進計算機芯片，包括特定華為昇騰芯片的風險」。
　
　　中國商務部新聞發言人就此回應，注意到近日美方對指南新聞稿相關表述進行了調整，但指
南本身的歧視性措施和扭曲市場本質並沒有改變。中方敦促美方立即糾正錯誤做法，停止對華歧
視性措施。雙方應共同維護日內瓦高層會談共識，通過中美經貿磋商等機制，加強立場溝通，有
效管控分歧，協商解決各自關切，推動構建可持續的、長期的、互利的雙邊經貿關係。倘若美方
一意孤行，繼續實質性損害中方利益，中方必將採取堅決措施，維護自身正當權益。
　
＊干涉中國公司在中國境內使用中國自己生產的芯片，美方的手伸得太長＊
　
　　商務部指出，美方濫用出口管制措施，以莫須有的罪名對中國芯片產品加嚴管制，甚至干涉
中國公司在中國境內使用中國自己生產的芯片，美方的手伸得太長，是典型的單邊霸凌行徑，中
方堅決反對。美方行為嚴重損害中國企業正當權益，嚴重威脅全球半導體產供鏈安全穩定，嚴重
衝擊全球科技創新。給別人「下絆子」，不會讓自己跑的更快。這種以單邊保護主義手段，妄圖
圍堵、孤立其他國家的做法，終將損害美自身產業競爭力，其結果只能是搬起石頭砸自己的腳。

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