《駐京專電》發改委：４月中歐班列開行１７９２列，同比增長９％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》國家發改委新聞發言人李超在例行發布會
表示，今年以來，發改委推動與哥倫比亞、肯尼亞、阿塞拜疆、柬埔寨、南蘇丹、文萊、吉爾吉
斯斯坦、斯里蘭卡、格林納達等９國簽署政府間共建「一帶一路」合作規劃，引領雙邊務實合作
走深走實。４月份，中歐班列開行１７９２列，同比增長９％；今年前４個月累計開行６０４２
列，運送貨物６２﹒７萬標箱，已通達歐洲２６個國家２２９個城市。
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20/05/2025 10:44
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表示，今年以來，發改委推動與哥倫比亞、肯尼亞、阿塞拜疆、柬埔寨、南蘇丹、文萊、吉爾吉
斯斯坦、斯里蘭卡、格林納達等９國簽署政府間共建「一帶一路」合作規劃，引領雙邊務實合作
走深走實。４月份，中歐班列開行１７９２列，同比增長９％；今年前４個月累計開行６０４２
列，運送貨物６２﹒７萬標箱，已通達歐洲２６個國家２２９個城市。
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