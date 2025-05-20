《駐京專電》發改委：「內捲式」競爭擾亂公平競爭秩序必須整治

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》國家發改委新聞發言人李超在例行發布會

表示，當前，中國經濟正處在新舊動能轉換期，新產業新業態新模式競相湧現，傳統產業加快轉

型升級。在這個過程中，確實有一些行業出現結構性問題，有的盲目跟風投資，有的跟不上技術

更新迭代節奏。一些企業陷入「內捲式」競爭，有的以低價、超低價、甚至以低於成本價格銷售

，有的制假售假、以次充好。這些都突破了市場競爭的邊界和底線，扭曲了市場機制，擾亂了公

平競爭秩序，必須加以整治。發改委會同有關方面，針對問題症結，因業施策、對症下藥，標本

兼治化解重點產業結構性矛盾，促進產業健康發展和提質升級。



一是堅持創新引領，加快產業轉型升級。強化企業科技創新主體地位，支持企業通過科技創

新提高產品質量和核心競爭力，增加高端產能、優質供給，不斷開拓多元化市場，增強發展韌性

。



二是加強地方約束，加力破除地方保護和市場分割。今年１月，我們印發《全國統一大市場

建設指引（試行）》，要求各地區不得突破國家規定的紅線底線違規實施財政、稅費、價格、土

地、資源環境等方面的招商引資優惠政策，並針對地方保護和市場分割屢禁不止、花樣翻新等情

況，集中力量開展攻堅整治。



三是優化產業布局，遏制落後產能無序擴張。發揮質量、標准支撐作用，以市場化方式促進

兼併重組，加快淘汰煉油、鋼鐵等行業低效落後產能；科學論證煤化工、氧化鋁等行業新增產能

項目，防止盲目新建；加強行業自律，引導新能源汽車、光伏企業注重技術研發。



四是強化市場監管，淨化市場競爭生態。重拳整治劣質低價等市場亂象，依法查處不正當競

爭和價格違法行為，堅決打擊侵權假冒、制假售假行為，加大質量監督檢查力度，共同維護公平

競爭、優勝劣汰的市場秩序，有效發揮市場機制的活力和作用。

