【關稅戰】發改委：關稅影響跨國企業經營，中國一直是外資理想地

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》國家發改委新聞發言人李超在例行發布會

表示，當前個別國家推行單邊主義、保護主義措施，迫使企業選邊站隊，作出不符合經濟規律的

選擇，這對跨國企業正常經營造成了極大的困擾。中國將一直歡迎並持續是外資企業投資興業的

沃土；也呼籲有關國家盡快回到多邊主義、自由貿易的正確軌道上來，共同為世界經濟發展注入

確定性。



李超表示，受美國濫施關稅措施等影響，全球跨境投資的不確定性顯著上升，給不少跨國

企業的投資決策造成了影響。「我想強調的是，穩定透明可預期的宏觀政策環境是企業提升投資

經營效益的重要前提。」４０多年來，中國堅定不移推進改革開放，一直是外資企業理想、安全

、有為的投資目的地。



＊高端製造業、數字經濟等領域，都將在新版鼓勵目錄中充分體現＊



就具體舉措，第一方面，修訂擴大《鼓勵外商投資產業目錄》。目前，已完成對社會公開征

求意見，正在根據社會各界的反饋意見進行修改完善。各方面關心的高端製造業、數字經濟等領

域，都將在新版鼓勵目錄中得到充分體現。



第二方面，制定鼓勵外資企業境內再投資政策。將研究制定鼓勵外資企業境內再投資政策措

施，從強化要素保障、優化金融支持、提升再投資便利度、做好再投資項目全流程服務保障等方

面支持外資企業開展再投資。



第三方面，推動標誌性重大外資項目加快落地。為更好服務外資企業，發改委成立了重大外

資項目工作專班，累計服務８批６６個重大外資項目，完成投資額９７０億美元，其中３３個項

目實現全面或部分投產，取得了良好經濟和社會效益。將繼續發揮工作專班作用，在規劃、用地

、用海、環評、能耗等方面開辟綠色通道，加快推動項目落地實施。



第四方面，持續開展服務外資企業專項行動。發改委建立了重點外資企業「一對一」走訪工

作機制，跟蹤企業在華投資經營動態，及時聽取意見建議，推動解決實際問題，加強服務保障，

支持外資企業依法平等適用各項支持、優惠政策，高標準落實外資企業國民待遇。

