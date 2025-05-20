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AH股新聞

20/05/2025 11:40

《駐京專電》發改委：加快下達「兩新」額度，建國債資金直達機制

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》國家發改委新聞發言人李超在例行發布會
表示，就「兩新」政策，發改委還將繼續做好以下幾方面工作。一是加快資金下達，會同財政部
盡快完成２０２４年消費品以舊換新資金清算，下達後續資金額度。二是提高資金使用效率，建
立超長期特別國債資金直達快享機制，抓緊推出加力實施設備更新貸款貼息政策，降低各類經營
主體設備更新融資成本；推動有關部門進一步簡化補貼申領流程，明確審核兌付時限，落實資金
預撥制度，提升消費者體驗，緩解經營主體墊資壓力。三是強化政策儲備，及時跟蹤評估各項工
作進展，深入研究「兩新」領域增量和儲備政策，適時按程序報批後推出。
　
　　她指出，截至５月５日，全國汽車以舊換新補貼申請量突破３００萬份，消費者購買１２類
家電以舊換新產品超過５５００萬台，手機等數碼產品購新超過４１００萬件，超過１﹒２億人
次以更加優惠的價格購買了心儀的產品。
　
　　４月，限額以上單位家電、文化辦公用品、家具、通訊器材零售額同比分別增長３８﹒８％
、３３﹒５％、２６﹒９％、１９﹒９％，裝修旺季疊加換新補貼，帶動建築及裝潢材料類零售
額增長９﹒７％，僅此５項就拉動社會消費品零售總額增長１﹒４個百分點。截至５月５日，汽
車、家電、數碼產品、家裝廚衛、電動自行車等五大類產品帶動銷售額約８３００億元。
　
　　１－４月，設備工器具購置投資同比增長１８﹒２％，對全部投資增長的貢獻率為
６４﹒５％。與「兩新」密切相關的計算機及辦公設備製造業、消費品製造業、裝備製造業、製
造業技改、原材料製造業投資分別增長２８﹒９％、１３﹒４％、８﹒２％、５﹒１％、
２﹒７％。
　
　　４月份，規模以上高技術製造業增加值、數字產品製造業增加值均同比增長１０﹒０％；充
電樁、新能源汽車、電動自行車、平板電腦等產品增速分別為４３﹒１％、３８﹒９％、
３５﹒９％、１１﹒７％；新能源乘用車零售量９０﹒５萬輛，增長３３﹒９％；新能源車零售
滲透率達到５１﹒５％，同比提升７個百分點。

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