《神州頭條》財經報章頭版摘要：４月下旬外資淨買入境內股票

《經濟通通訊社２０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平：高質量完成「十五五」規劃編制工作

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中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平近日對「十五五」規劃編制工作作出重要指示

強調，科學制定和接續實施五年規劃，是我們黨治國理政一條重要經驗，也是中國特色社會主義

一個重要政治優勢。要堅持科學決策、民主決策、依法決策，把頂層設計和問計於民統一起來，

加強調研論證，廣泛凝聚共識，以多種方式聽取人民群眾和社會各界的意見建議，充分吸收幹部

群眾在實踐中創造的新鮮經驗，注重目標任務和政策舉措的系統性整體性協同性，高質量完成規

劃編制工作。



中證監：進一步提高境外上市備案質效

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５月１９日，由深交所主辦的２０２５全球投資者大會在深圳舉行。中證監副主席李明當日在開

幕式上表示，近年來，中證監堅決貫徹落實黨中央、國務院關於推動金融高水平開放的重要部署

，深入推進市場、產品、機構雙向開放，持續提升跨境投融資的便利性、穩定性。目前，各類境

外投資者持有Ａ股流通市值穩定在３萬億元左右，是Ａ股市場的重要參與力量。



４月下旬外資投資境內股票轉為淨買入

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國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌日前在接受記者採訪時表示，４月下旬外資投資境內股

票轉為淨買入。跨境資金總體呈現淨流入。４月，企業、個人等非銀行部門跨境資金淨流入

１７３億美元。





《上海證券報》



透視４月宏觀經濟數據：頂住壓力穩定增長

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面對外部衝擊影響加大、內部困難挑戰疊加的複雜局面，我國經濟頂住壓力穩定增長，展現較強

韌性。國家統計局５月１９日發布數據顯示，４月，規模以上工業增加值同比增長６﹒１％，內

需穩步擴大，全國城鎮調查失業率連續２個月下降，新質生產力加快培育。專家分析稱，隨著近

期出台的穩經濟穩就業系列措施和一攬子金融政策逐步顯效，下一階段經濟有望保持穩中有進態

勢。



中證監：將出台深化科創板、創業板改革措施

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５月１９日，由深交所主辦的２０２５全球投資者大會在深圳舉行。中證監副主席李明在會上致

辭時表示，目前，各類境外投資者持有Ａ股流通市值穩定在３萬億元左右，是Ａ股市場的重要參

與力量。隨著中國經濟高質量發展成效進一步彰顯，改革開放活力進一步釋放，中國資本市場必

將成為更多外資投資興業的重要平台。



４月下旬外資投資境內股票轉為淨買入

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國家外匯管理局５月１９日數據顯示，４月，銀行結匯２１３９億美元，售匯２１８２億美元；

銀行代客涉外收入７０３１億美元，對外付款６８５８億美元。今年前４個月，銀行累計結匯

７４２９億美元，累計售匯８０４８億美元；銀行代客累計涉外收入２５９０２億美元，累計對

外付款２５２１２億美元。４月，跨境資金總體呈現淨流入。據國家外匯管理局副局長、新聞發

言人李斌介紹，４月企業、個人等非銀行部門跨境資金淨流入１７３億美元。





《證券時報》



習近平：高質量完成「十五五」規劃編制工作

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中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平近日對「十五五」規劃編制工作作出重要指示

強調，科學制定和接續實施五年規劃，是我們黨治國理政一條重要經驗，也是中國特色社會主義

一個重要政治優勢。



中國資本市場將為全球投資者提供不可替代投資機遇

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５月１９日，中證監副主席李明在深交所主辦的２０２５全球投資者大會開幕式上致辭時表示，

隨著中國經濟高質量發展成效的進一步彰顯，以及改革開放活力的進一步釋放，中國資本市場必

將成為更多外資投資興業的重要平台，為全球投資者共享中國發展紅利提供更多機遇。「投資中

國意味著更高的確定性。」李明表示，這種確定性來自於穩健的經濟基本面和穩定的政策預期。



４月經濟韌性與結構性突破並存，向「新」特徵更明顯

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５月１９日，國家統計局公布的最新數據顯示，４月份，全國規模以上工業增加值同比增長

６﹒１％，環比增長０﹒２２％，全國服務業生產指數同比增長６﹒０％，社會消費品零售總額

同比增長５﹒１％，固定資產投資環比增長０﹒１０％，主要經濟指標實現平穩較快增長。此外

，生產需求向「新」特徵更加明顯。（ｅｗ）

