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AH股新聞

20/05/2025 08:01

《神州頭條》財經報章頭版摘要：４月下旬外資淨買入境內股票

　　《經濟通通訊社２０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
　
《中國證券報》
　
習近平：高質量完成「十五五」規劃編制工作
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平近日對「十五五」規劃編制工作作出重要指示
強調，科學制定和接續實施五年規劃，是我們黨治國理政一條重要經驗，也是中國特色社會主義
一個重要政治優勢。要堅持科學決策、民主決策、依法決策，把頂層設計和問計於民統一起來，
加強調研論證，廣泛凝聚共識，以多種方式聽取人民群眾和社會各界的意見建議，充分吸收幹部
群眾在實踐中創造的新鮮經驗，注重目標任務和政策舉措的系統性整體性協同性，高質量完成規
劃編制工作。
　
中證監：進一步提高境外上市備案質效
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
５月１９日，由深交所主辦的２０２５全球投資者大會在深圳舉行。中證監副主席李明當日在開
幕式上表示，近年來，中證監堅決貫徹落實黨中央、國務院關於推動金融高水平開放的重要部署
，深入推進市場、產品、機構雙向開放，持續提升跨境投融資的便利性、穩定性。目前，各類境
外投資者持有Ａ股流通市值穩定在３萬億元左右，是Ａ股市場的重要參與力量。
　
４月下旬外資投資境內股票轉為淨買入
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌日前在接受記者採訪時表示，４月下旬外資投資境內股
票轉為淨買入。跨境資金總體呈現淨流入。４月，企業、個人等非銀行部門跨境資金淨流入
１７３億美元。
　
　
《上海證券報》
　
透視４月宏觀經濟數據：頂住壓力穩定增長
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面對外部衝擊影響加大、內部困難挑戰疊加的複雜局面，我國經濟頂住壓力穩定增長，展現較強
韌性。國家統計局５月１９日發布數據顯示，４月，規模以上工業增加值同比增長６﹒１％，內
需穩步擴大，全國城鎮調查失業率連續２個月下降，新質生產力加快培育。專家分析稱，隨著近
期出台的穩經濟穩就業系列措施和一攬子金融政策逐步顯效，下一階段經濟有望保持穩中有進態
勢。
　
中證監：將出台深化科創板、創業板改革措施
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５月１９日，由深交所主辦的２０２５全球投資者大會在深圳舉行。中證監副主席李明在會上致
辭時表示，目前，各類境外投資者持有Ａ股流通市值穩定在３萬億元左右，是Ａ股市場的重要參
與力量。隨著中國經濟高質量發展成效進一步彰顯，改革開放活力進一步釋放，中國資本市場必
將成為更多外資投資興業的重要平台。
　
４月下旬外資投資境內股票轉為淨買入
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國家外匯管理局５月１９日數據顯示，４月，銀行結匯２１３９億美元，售匯２１８２億美元；
銀行代客涉外收入７０３１億美元，對外付款６８５８億美元。今年前４個月，銀行累計結匯
７４２９億美元，累計售匯８０４８億美元；銀行代客累計涉外收入２５９０２億美元，累計對
外付款２５２１２億美元。４月，跨境資金總體呈現淨流入。據國家外匯管理局副局長、新聞發
言人李斌介紹，４月企業、個人等非銀行部門跨境資金淨流入１７３億美元。
　
　
《證券時報》
　
習近平：高質量完成「十五五」規劃編制工作
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平近日對「十五五」規劃編制工作作出重要指示
強調，科學制定和接續實施五年規劃，是我們黨治國理政一條重要經驗，也是中國特色社會主義
一個重要政治優勢。
　
中國資本市場將為全球投資者提供不可替代投資機遇
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５月１９日，中證監副主席李明在深交所主辦的２０２５全球投資者大會開幕式上致辭時表示，
隨著中國經濟高質量發展成效的進一步彰顯，以及改革開放活力的進一步釋放，中國資本市場必
將成為更多外資投資興業的重要平台，為全球投資者共享中國發展紅利提供更多機遇。「投資中
國意味著更高的確定性。」李明表示，這種確定性來自於穩健的經濟基本面和穩定的政策預期。
　
４月經濟韌性與結構性突破並存，向「新」特徵更明顯
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５月１９日，國家統計局公布的最新數據顯示，４月份，全國規模以上工業增加值同比增長
６﹒１％，環比增長０﹒２２％，全國服務業生產指數同比增長６﹒０％，社會消費品零售總額
同比增長５﹒１％，固定資產投資環比增長０﹒１０％，主要經濟指標實現平穩較快增長。此外
，生產需求向「新」特徵更加明顯。（ｅｗ）

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