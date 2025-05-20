《神州經脈》存貸利率同下調，首４月關稅收入跌，青年失業率降

《神州經脈》人行今日（２０日）宣布５月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）降息１０個基點，

聯動掛勾存款利率同步調降，兼顧穩定銀行淨息差及經濟穩增長，為５月降息劃上句號。分析人

士認為，跟隨此前利率錨七天逆回購利率降息步伐，ＬＰＲ此次降息並不意外，幅度亦偏保守。



滬深股市三大指數收升，滬綜指全日升０﹒３８％，報３３８０﹒４８點，深成指及創業板

指均升０﹒７７％。兩市成交１﹒１７萬億元（人民幣．下同），較上個交易日回升８３２億元

或７﹒７％。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２２０７，較上個交易日４時３０分收盤

價跌８２點子，兩連跌，創５月９日以來逾一周新低，全日在７﹒２１５３至７﹒２２５７之間

波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１９３１，較上個交易日跌１５點子，止兩連升，和市

場預測偏離１８１點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家主席習近平５月１９日至２０日先後到河南洛陽、鄭州考察調研。習近平強調，河南

要認真落實黨中央關於中部地區加快崛起、黃河流域生態保護和高質量發展等戰略部署，著力建

設現代化產業體系和農業強省，著力改善民生、加強社會治理，著力加強生態環境保護，著力推

動文化繁榮興盛，以高質量發展和高效能治理奮力譜寫中原大地推進中國式現代化新篇章。



２﹒ 中國５月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）打破連續六個月穩勢，降息１０個基點，５年期以

上ＬＰＲ降至３﹒５％，１年期ＬＰＲ降至３％；國有六大行及多家股份行存款利率同日調降，

降幅５－２５個基點。這是ＬＰＲ自去年１０月以來首次下調。此前於５月７日，７天期逆回購

操作利率下調了１０個基點，人行行長潘功勝曾稱這將帶動ＬＰＲ下行０﹒１個百分點。有分析

認為，雖然關稅戰降溫，但外部環境仍面臨很大不確定性，國內穩增長政策還不能鬆勁，預計下

半年人行還會繼續降息，ＬＰＲ報價仍有下行空間。



３﹒ 財政部、人民銀行今日進行兩個月期和三個月期國庫現金定存招標，規模各１２００億元

，兩個期限中標利率均跌穿２％，分別為１﹒８１％及１﹒８２％，其中三個月期利率

（１﹒８２％）創近１６年來新低，兩個月期利率（１﹒８１％）創２０１９年首次出現同期限

利率以來新低。市場人士指出，在人行此前降準降息後，今日銀行存款利率下調落地，國庫現金

定存利率亦追隨降勢。



４﹒ 國家統計局發布４月份分年齡組失業率數據。４月份，全國城鎮不包含在校生的１６－

２４歲勞動力失業率為１５﹒８％，較３月下降０﹒７個百分點，為去年１２月以來四個月新低

。不包含在校生的２５－２９歲勞動力失業率為７﹒１％，較３月下降０﹒１個百分點，為今年

１月以來新低。不包含在校生的３０－５９歲勞動力失業率為４﹒０％，亦較３月下降０﹒１個

百分點，同樣是今年１月以來新低。



５﹒ 中國財政部公布，１－４月，全國一般公共預算收入８０６１６億元，同比下降０﹒４％

。其中，全國稅收收入６５５５６億元，同比下降２﹒１％，降幅比一季度收窄１﹒４個百分點

；４月全國稅收收入同比增長１﹒９％，增速由負轉正。首４月非稅收入１５０６０億元，同比

增長７﹒７％。１－４月，主要稅收收入項目當中，關稅６８６億元，同比下降１２﹒１％，較

一季度關稅４８３億元，同比下降１４﹒８％，跌幅收窄。印花稅１６１４億元，同比增長

１８﹒９％，其中證券交易印花稅５３５億元，同比增長５７﹒８％。



６﹒ 中國外交部長王毅將出席於５月３０日（下周五）在香港舉行的《關於建立國際調解院的

公約》（下稱《公約》）簽署儀式。外交部發言人毛寧今日在外交部例行記者會上介紹，

２０２２年，中國與近２０個立場相近的國家共同發起建立國際調解院的倡議。經過共同努力，

已經完成《公約》談判，並一致同意國際調解院總部設在香港。國際調解院著眼以調解定分止爭

，將成為全球首個專門通過調解解決國際爭端的政府間法律組織，是維護《聯合國憲章》宗旨原

則的重要機制。



７﹒ 國家發改委今日舉行例行記者會，發言人李超表示，將在加快落實既定政策的基礎上，會

同有關部門加快推出穩就業穩經濟推動高質量發展的若干舉措，大部分政策舉措將按計劃在６月

底前落地。另外，國新辦今日舉行記者會介紹《關於持續推進城市更新行動的意見》有關情況，

國家發改委固定資產投資司負責人趙成峰在會上表示，今年中央預算內投資專門設立城市更新的

專項，支持城市更新相關的公益性基礎設施和公共服務設施建設。目前發改委正組織計劃申報和

項目評審等工作，將於今年的６月底前下達２０２５年城市更新專項中央預算內投資計劃。



８﹒ 中美貿易摩擦降溫，美國商務部默默將先前對華為昇騰芯片的嚴厲表述「在世界任何地方

使用華為昇騰芯片均違反美國出口管制」，調整為較和緩的「警告業界注意使用中國先進電腦芯

片（包括特定華為昇騰芯片）的風險」。惟中國商務部表示，新表述的歧視性及扭曲市場本質並

未改變，美方應立即糾正錯誤，否則中方必將堅決維權。（ｓｌ）

