《鍾之日記》寧王大熱帶動，恒指反彈收升

《鍾之日記》５月２０日，香港天氣：多雲。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美國遭穆迪下調信貸評級，隔夜美股卻未受影響，三大指數仍收高；內地今下調ＬＰＲ，聯

動掛鈎存款利率同步調降，新一輪貨幣寬鬆政策落地。恒指高開高走，寧德時代（０３７５０）

首日掛牌表現亮麗，帶動大市氣氛，加上Ａ股走揚，港股午後升超３００點，恒生指數全日收報

２３６８１，升３４８點或１﹒５％，主板成交逾２０５７億元。



＊ＬＰＲ如預期下調，滬綜指收升０﹒４％＊



人行今早宣布５月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）降息１０個基點，六大國有銀行亦同步下調

存款利率５－２５個基點，兼顧穩定銀行淨息差及經濟穩增長。分析認為，跟隨此前利率錨七天

逆回購利率降息步伐，ＬＰＲ此次降息並不意外，幅度亦偏保守。



滬深股市三大指數收升，滬綜指全日升０﹒３８％，報３３８０﹒４８點，深成指及創業板

指均升０﹒７７％。兩市成交１﹒１７萬億元人民幣，較上個交易日回升７﹒７％。



分析指中美貿易戰短期雖進入休戰模式，但國內經濟面臨挑戰仍未消除，５月貨幣政策降準

、降息後效果仍待釋放，而托底經濟增長宏觀政策仍不能鬆勁，不排除下半年延續貨幣寬鬆節奏

下，ＬＰＲ調降仍有空間。澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬表示，本次降息是預防性的，因此

只有１０基點，預防的一個目的就是修復銀行淨息差。他預計７月底前還將降息一次，「主要是

數據可能在５月、６月不太好。」



＊寧德港股登場收漲１６％，即奪香港第七大市值席位＊



動力電池巨頭寧德時代（０３７５０）（深：３００７５０）今日正式登陸港交所，摘下今

年以來「全球最大ＩＰＯ」桂冠。開盤首秀即點燃市場熱情，股價開盤大漲超１２％，一度擴大

漲幅至１８﹒４％，收升１６﹒４３％，報３０６﹒２元。市值突破１﹒３萬億元，晉身香港股

票市場第七大市值公司。



其Ａ股盤初漲１﹒９％創兩個月高位，隨後一度轉跌後回穩，收升１﹒１５％，報２６３元

人民幣。可見Ｈ股收盤價較Ａ股收盤價溢價７﹒４％，這在Ａ＋Ｈ股中並不多見。另外，寧德時

代的發售價為每股２６３元，今日Ｈ股收盤價比發售價高逾１６％。



寧德時代ＩＰＯ是今年香港資本市場的重頭戲。港交所在寧德時代上市同日提供衍生產品，

包括寧德時代期權、與寧德時代股份相關的衍生權證掛牌，對港股投資者而言可謂「股輪齊發」

，港交所亦同日將寧德時代納入認可賣空指定證券名單。



市場人士稱，寧德時代Ｈ股首日表現向好，可能因市場供求關係令部分投資者需要在上市後

「追貨」，也反映出近期香港新股市場比二級市場更受投資者青睞。



香港財政司司長陳茂波在上市儀式致辭表示，今年以來，港股出色的表現和港元的強勢，蓬

勃了市場的氛圍，寧德時代的上市把這些正面因素結合得更為突出，相信能進一步提升港股的流

動性，促進市場結構的優化。「在目前地緣政治紛繁複雜、各地資金積極作多元化配置的時候，

內地和其他地方企業利用香港這個平台上市集資、壯大發展，正值其時。」



＊小米創近兩個月高，大行紛紛看好＊



小米（０１８１０）戰略新品發布會定於５月２２日（周四）晚上７點舉行，屆時將公布多

項重磅新品，包括首款ＳＵＶ「ＹＵ７」、手機ＳｏＣ晶片「玄戒Ｏ１」，以及小米１５Ｓ

Ｐｒｏ、平板７ Ｕｌｔｒａ。小米集團董事長雷軍於微博發文稱，小米「玄戒Ｏ１」，小米自

主研發設計的３ｎｍ旗艦晶片已開始大規模量產。



小米今日收於全日最高點５４﹒８元，創近兩個月高，單日升幅４﹒７％，股價連升３日共

９％。



天風證券稱，預計小米發布自研晶片後，國產手機高端競爭格局或開始加速變化，頭部具備

自研底層硬體能力的手機廠商市佔率提升，或是小米估值提升的核心邏輯之一。預計小米

２０２５－２０２６年經調整歸母淨利潤分別為４２９億元和８５５億元人民幣，維持對公司的

買入評級。



摩根士丹利也發表報告，上調小米目標價至６２元，予「增持」評級，預期新車ＹＵ７可能

成為今年重要催化劑，加上ＡＩｏＴ和智能手機業務亦成為增長雙引擎，預期２０３０年前，小

米股價有望突破１００元。



大摩料小米至２０３０年總收入或超過１萬億元人民幣，淨利潤逾１０００億元人民幣，如

?實現，市值可達到２﹒５萬億元人民幣，與主要同行比亞迪（０１２１１）、特斯拉和蘋果相

當。認為ＳＵ７ Ｕｌｔｒａ是業務一個?程碑，將基準情境下，電動汽車業務內在價值預測從

２０４０億元人民幣，上調至４９７０億元人民幣，將今明兩年銷?預測調高至３７萬輛及７５

萬輛；今明兩年平均售價上調至２５萬元人民幣及２５﹒５萬元人民幣。相信將推出的ＳＵＶ

ＹＵ７可複製成功。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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