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AH股新聞

20/05/2025 16:19

【聚焦數據】首４月稅收降２﹒１％關稅降１２％，支出增４﹒６％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中國財政部公布，１－４月，全國一般公共預算收入
８０６１６億元（人民幣．下同），同比下降０﹒４％。其中，全國稅收收入６５５５６億元，
同比下降２﹒１％，降幅比一季度收窄１﹒４個百分點。從單月數據來看，４月份，全國稅收收
入同比增長１﹒９％，增速由負轉正。首４月非稅收入１５０６０億元，同比增長７﹒７％。
　
＊首４月關稅６８６億元下降１２﹒１％＊
　
　　４月中美打響關稅戰，１－４月關稅６８６億元，同比下降１２﹒１％，較一季度的關稅
４８３億元、同比下降１４﹒８％，跌幅收窄；進口貨物增值稅、消費稅５７３２億元，同比下
降６﹒５％；出口退稅９１１０億元，同比增長１２﹒５％。印花稅１６１４億元，同比增長
１８﹒９％。其中，證券交易印花稅５３５億元，同比增長５７﹒８％。　
　
　　１－４月，分中央和地方看，中央一般公共預算收入３３９２８億元，同比下降３﹒８％；
地方一般公共預算本級收入４６６８８億元，同比增長２﹒２％。
　
＊中央支出增長９％，地方支出增３﹒９％＊
　
　　１－４月，全國一般公共預算支出９３５８１億元，同比增長４﹒６％。分中央和地方看，
中央一般公共預算本級支出１２２８２億元，同比增長９％；地方一般公共預算支出８１２９９
億元，同比增長３﹒９％。　
　
＊土地收入９３４０億元，同比下降１１﹒４％＊
　
　　１－４月，全國政府性基金預算收入１２５８６億元，同比下降６﹒７％。地方政府性基金
預算本級收入１１１８６億元，同比下降８％，其中，國有土地使用權出讓收入９３４０億元，
同比下降１１﹒４％。
　
　　１－４月，全國政府性基金預算支出２６１３６億元，同比增長１７﹒７％。分中央和地方
看，中央政府性基金預算本級支出７６９億元，同比增長７５％；地方政府性基金預算支出
２５３６７億元，同比增長１６﹒６％，其中，國有土地使用權出讓收入相關支出１３６４７億
元，同比下降８﹒４％。（ｃｔ）　

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