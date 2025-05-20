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AH股新聞

20/05/2025 08:27

【歐盟加稅】王毅同德國新任外長通話，冀盡快解決電動車反補貼案

　　《經濟通通訊社２０日專訊》據《新華社》消息，５月１９日，中國外交部長王毅應約同德
國新任外長瓦德富爾通電話。王毅稱，期待歐方和中國相向而行，盡快妥善解決中國電動汽車反
補貼案，推動中歐合作提質升級。
　
　　首先，王毅祝賀瓦德富爾履新，表示中德關係意義超越雙邊範疇，對世界經濟發展和戰略穩
定具有重要影響。中德是全方位戰略夥伴，希望德新政府堅持這一定位，奉行理性務實的對華政
策。中德經濟互補、產業互嵌、利益互融，深化互利合作是必然選擇，要防止以所謂「去風險」
損害雙方正常合作。
　
＊呼籲攜手反對單邊主義和保護主義＊
　
　　王毅說，今年正值中歐建交５０周年，希望德國作為歐盟核心大國發揮積極作用，以中德高
質量合作為中歐關係發展注入新動力。期待歐方同中方相向而行，盡快妥善解決中國電動汽車反
補貼案，推動中歐合作提質升級。中德應承擔起大國責任，共同倡導和堅持自由貿易，攜手反對
單邊主義和保護主義，維護全球產供鏈安全穩定，踐行真正的多邊主義，維護以聯合國為核心的
國際體系。
　
　　雙方還就烏克蘭危機交換了看法。王毅表示，中方一直致力於勸和促談，支持通過直接對話
，達成一個公平、持久、有約束力的和平協議。瓦德富爾表示，希望中方發揮影響力，推動實現
停火，早日結束烏克蘭危機。（ｒｙ）

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