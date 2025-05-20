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AH股新聞

20/05/2025 08:30

【內銀減息】建行、招行等下調存款利率，一年定存破１％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》據《證券時報》報道，５月２０日起，多家國有大行及部分股
份行將再度下調人民幣存款掛牌利率，此次調整涉及活期存款、定期存款和通知存款等多種產品
類型。
　
　　建設銀行２０日宣布下調人民幣存款利率，其中活期利率下調５個基點至０﹒０５％；定期
整存整取三個月期、半年期、一年期、二年期均下調１５個基點，分別為０﹒６５％、
０﹒８５％、０﹒９５％、１﹒０５％；三年期和五年期均下調２５個基點，分別至１﹒２５％
和１﹒３％。定期零存整取、整存零取、存本取息三種期限均下調１５個基點。７天期通知存款
利率下調１５個基點至０﹒３％。
　
　　招商銀行２０日下調人民幣存款利率，其中活期利率下調５個基點至０﹒０５％；定期整存
整取三個月期、半年期、一年期、二年期均下調１５個基點，分別為０﹒６５％、０﹒８５％、
０﹒９５％、１﹒０５％；定期整存整取三年期和五年期均下調２５個基點，分別至１﹒２５％
和１﹒３％。定期零存整取、整存零取、存本取息三種期限均下調１５個基點。７天期通知存款
利率下調１５個基點至０﹒３％。
　
＊人行政策利率調整，銀行年內首降存款利率下調＊
　
　　此次調整是銀行年內首次存款利率下調，市場普遍認為與近期人行的政策利率調整有關。
　
　　５月７日，人行行長潘功勝在國新辦新聞發布會上宣布下調政策利率０﹒１個百分點，經過
市場化利率傳導，預計將帶動貸款市場報價利率（ＬＰＲ）隨之下行０﹒１個百分點。同時，也
將通過利率自律機制引導商業銀行相應下調存款利率。
　
　　人行在《２０２５年第一季度中國貨幣政策執行報告》提出，積極落地５月推出的一攬子金
融政策。把促進物價合理回升作為把握貨幣政策的重要考量，推動物價保持在合理水平。暢通貨
幣政策傳導機制，進一步完善利率調控框架，持續強化利率政策的執行和監督，降低銀行負債成
本，推動社會綜合融資成本下降。（ｃｔ）

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