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AH股新聞

20/05/2025 08:38

【內銀減息】國有四大行官宣下調存款利率，活期降至０﹒０５％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》國有四大行－－中國銀行（０３９８８）
（滬：６０１９８８）、農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）、工商銀行
（０１３９８）（滬：６０１３９８）、建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）今日均
宣布下調了存款利率，降幅與掛牌利率均保持一致。此外，招行（０３９６８）
（滬：６０００３６）同日也下調了存款利率。
　
＊五銀行下調定期利率１５至２５基點＊
　
　　中行、農行、工行、建行於２０日下調人民幣存款利率，其中活期利率下調５個基點至
０﹒０５％；定期整存整取三個月期、半年期、一年期、二年期均下調１５個基點，分別為
０﹒６５％、０﹒８５％、０﹒９５％、１﹒０５％；三年期和五年期均下調２５個基點，分別
至１﹒２５％和１﹒３％。定期零存整取、整存零取、存本取息三種期限均下調１５個基點。７
天期通知存款利率下調１５個基點至０﹒３％。
　
　　招商銀行同上述銀行操作一致。
　
　　此次調整是內地銀行年內首次存款利率下調，市場普遍認為與近期人行的政策利率調整有關

　
　　５月７日，人行行長潘功勝宣布下調政策利率０﹒１個百分點，經過市場化利率傳導，預計
將帶動貸款市場報價利率（ＬＰＲ）隨之下行０﹒１個百分點。同時，也將通過利率自律機制引
導商業銀行相應下調存款利率。（ｒｙ）

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