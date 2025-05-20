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AH股新聞

20/05/2025 14:36

《中國要聞》甘肅白銀煤礦透水事故致３死

　　《經濟通通訊社２０日專訊》官媒報道指，５月１９日１９時４３分，甘肅靖煤能源有限公
司王家山煤礦分公司井下一工作面突發透水涉險事故，作業面１３３人中，有１３０人安全撤離
，３人失聯。事故發生後，平川區啟動應急預案，開展緊急救援。
　
　　截至５月２０日１３時０２分，被困３名礦工全部找到，但已均無生命體徵。目前，善後工
作正在進行。（ｒｙ）

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