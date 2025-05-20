《中國要聞》甘肅白銀煤礦透水事故致３死

《經濟通通訊社２０日專訊》官媒報道指，５月１９日１９時４３分，甘肅靖煤能源有限公

司王家山煤礦分公司井下一工作面突發透水涉險事故，作業面１３３人中，有１３０人安全撤離

，３人失聯。事故發生後，平川區啟動應急預案，開展緊急救援。



截至５月２０日１３時０２分，被困３名礦工全部找到，但已均無生命體徵。目前，善後工

作正在進行。（ｒｙ）

