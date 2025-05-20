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AH股新聞

20/05/2025 09:57

《中國房產》廣州首套房貸利率升１０基點，新申請者利率基本不變

　　《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行公告，５月份１年期和５年期貸款市場報價利率
（ＬＰＲ）報價均降１０個基點，５年期以上ＬＰＲ為３﹒５％，上月為３﹒６％；１年期
ＬＰＲ為３％，上月為３﹒１％。這是ＬＰＲ去年１０月以來的首次下調。在今日ＬＰＲ報價公
布前夕，廣州當地銀行已經提前「校準」房貸利率下限。
　
＊廣州首套房貸利率上調１０基點，新申請者利率基本不變為３％＊
　
　　據《上海證券報》昨日（１９日）報道，近日，有市場消息稱，廣州首套房貸利率上調了
１０個基點。多家銀行透露，目前廣州地區首套房貸款利率下限已從此前執行的ＬＰＲ－６０個
基點，統一調整為ＬＰＲ－５０個基點，最新執行利率為３﹒１％，較此前的３﹒０％上浮１０
個基點。目前，房貸利率（浮動形式）在ＬＰＲ基礎上，銀行自主進行加減點構成，減點幅度降
低意味著實際房貸利率將會提高。
　
　　廣州一位大型商業銀行個貸部門負責人表示，從銀行目前接收到的通知看，統一執行ＬＰＲ
－５０個基點。ＬＰＲ下調１０個基點後，意味著此後新申請者的利率基本不變，仍然維持在
３％；而存量房貸客戶的加點保持不變，ＬＰＲ下調後，實際利率也會相應下降。
　
　　廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉分析稱，此舉主要是為了維護按揭貸款利率下限
的行業自律規則，防範銀行在貸款利率上內卷，為份額不計成本，最終導致銀行在審批程序上放
松風控規則，助長不合理的貸款投放。
　
　　廣州首套房貸利率去年一度低至３％以下。去年１０月，廣州房貸利率整體下降，首套房貸
主流利率為２﹒８５％－２﹒９％。當時，廣州有６家銀行的首套房商業貸款利率甚至低於公積
金利率。隨後，監管叫停銀行的價格競爭。去年１１月，廣州地區主要商業銀行統一調整房貸利
率，各家銀行商業房貸利率不得低於３％。（ｊｑ）

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