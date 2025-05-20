  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

20/05/2025 15:58

《中國要聞》中疾控專家：新冠感染的臨床嚴重性未發生顯著變化

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中國疾控中心研究員安志傑在國家衛健委今日舉行的新聞發布
會上表示，近期部分國家和地區新冠疫情呈小幅上升趨勢，但疾病的臨床嚴重性沒有發生顯著變
化。預防呼吸道傳染病，在日常生活中要保持良好個人衛生習慣，勤洗手，多通風；低齡兒童、
老人及慢性病患者等免疫力較弱人群，建議接種預防呼吸道傳染病的相關疫苗。（ｊｑ）

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情

返回AH股新聞

上一篇新聞︰20/05/2025 15:58  《中國要聞》習近平：河南要著力建設農業強省，扛牢糧食安全責任

下一篇新聞︰20/05/2025 15:35  【聚焦數據】內地４月青年失業率降至１５﹒８％，創四個月新低

其他AH股新聞
More

20/05/2025 15:26  《中國要聞》中國大使見烏拉圭國足領隊：願深化足球領域交流合作

20/05/2025 15:09  【人行操作】機構：關稅戰降溫但政策未能鬆勁，料年內還會降息

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

在奈伊蓋棺之際，看中美「巧」實力變化（二）

20/05/2025 15:35

大國博弈

美國評級下調，象徵意義大過實際意義

18/05/2025 19:00

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，滙豐單周三度減定存息，建行亞洲3...

18/05/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處