《中國要聞》中疾控專家：新冠感染的臨床嚴重性未發生顯著變化

《經濟通通訊社２０日專訊》中國疾控中心研究員安志傑在國家衛健委今日舉行的新聞發布
會上表示，近期部分國家和地區新冠疫情呈小幅上升趨勢，但疾病的臨床嚴重性沒有發生顯著變
化。預防呼吸道傳染病，在日常生活中要保持良好個人衛生習慣，勤洗手，多通風；低齡兒童、
老人及慢性病患者等免疫力較弱人群，建議接種預防呼吸道傳染病的相關疫苗。（ｊｑ）
etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情
20/05/2025 15:58
《經濟通通訊社２０日專訊》中國疾控中心研究員安志傑在國家衛健委今日舉行的新聞發布
會上表示，近期部分國家和地區新冠疫情呈小幅上升趨勢，但疾病的臨床嚴重性沒有發生顯著變
化。預防呼吸道傳染病，在日常生活中要保持良好個人衛生習慣，勤洗手，多通風；低齡兒童、
老人及慢性病患者等免疫力較弱人群，建議接種預防呼吸道傳染病的相關疫苗。（ｊｑ）
etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情
上一篇新聞︰20/05/2025 15:58 《中國要聞》習近平：河南要著力建設農業強省，扛牢糧食安全責任
下一篇新聞︰20/05/2025 15:35 【聚焦數據】內地４月青年失業率降至１５﹒８％，創四個月新低
20/05/2025 15:26 《中國要聞》中國大使見烏拉圭國足領隊：願深化足球領域交流合作
20/05/2025 15:09 【人行操作】機構：關稅戰降溫但政策未能鬆勁，料年內還會降息
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N