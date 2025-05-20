《中國要聞》中疾控專家：新冠感染的臨床嚴重性未發生顯著變化

《經濟通通訊社２０日專訊》中國疾控中心研究員安志傑在國家衛健委今日舉行的新聞發布

會上表示，近期部分國家和地區新冠疫情呈小幅上升趨勢，但疾病的臨床嚴重性沒有發生顯著變

化。預防呼吸道傳染病，在日常生活中要保持良好個人衛生習慣，勤洗手，多通風；低齡兒童、

老人及慢性病患者等免疫力較弱人群，建議接種預防呼吸道傳染病的相關疫苗。（ｊｑ）

