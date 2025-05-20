《中國要聞》星紀魅族海外銷量佔比破２０％，計劃未來增至５０％

《經濟通通訊社２０日專訊》吉利系公司星紀魅族今日在海外新品發布會上宣布，正式向國

際市場推出包括ＭＥＩＺＵ Ｍｂｌｕ、ＭＥＩＺＵ Ｎｏｔｅ系列共５款智能手機，以及ＡＲ

智能眼鏡ＳｔａｒＶＶｉｅｗ、智能指環ＳｔａｒＶＲｉｎｇ２等創新產品。



據介紹，星紀魅族自２０２４年初全面開啟全球化戰略以來，僅用三個月時間，海外銷量佔

比成功突破２０％，並計劃在未來進一步提升至５０％。（ｊｑ）

