《中國要聞》星紀魅族海外銷量佔比破２０％，計劃未來增至５０％

《經濟通通訊社２０日專訊》吉利系公司星紀魅族今日在海外新品發布會上宣布，正式向國
際市場推出包括ＭＥＩＺＵ Ｍｂｌｕ、ＭＥＩＺＵ Ｎｏｔｅ系列共５款智能手機，以及ＡＲ
智能眼鏡ＳｔａｒＶＶｉｅｗ、智能指環ＳｔａｒＶＲｉｎｇ２等創新產品。
據介紹，星紀魅族自２０２４年初全面開啟全球化戰略以來，僅用三個月時間，海外銷量佔
比成功突破２０％，並計劃在未來進一步提升至５０％。（ｊｑ）
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
20/05/2025 18:10
《經濟通通訊社２０日專訊》吉利系公司星紀魅族今日在海外新品發布會上宣布，正式向國
際市場推出包括ＭＥＩＺＵ Ｍｂｌｕ、ＭＥＩＺＵ Ｎｏｔｅ系列共５款智能手機，以及ＡＲ
智能眼鏡ＳｔａｒＶＶｉｅｗ、智能指環ＳｔａｒＶＲｉｎｇ２等創新產品。
據介紹，星紀魅族自２０２４年初全面開啟全球化戰略以來，僅用三個月時間，海外銷量佔
比成功突破２０％，並計劃在未來進一步提升至５０％。（ｊｑ）
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
上一篇新聞︰20/05/2025 19:10 中國平安發布ＡＩ驅動「鷹眼（國際版）」風險減量服務平台
下一篇新聞︰20/05/2025 18:05 【關稅戰】４月中國智能手機對美出口降至２０１１年以來最低
20/05/2025 17:51 《中國房產》杭州三宅地拍賣收金逾４２億，最高溢價率超五成
20/05/2025 17:49 【聚焦人幣】彭博：雀巢擬首次發行點心債，將於盧森堡上市
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N