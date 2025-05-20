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20/05/2025 18:10

《中國要聞》星紀魅族海外銷量佔比破２０％，計劃未來增至５０％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》吉利系公司星紀魅族今日在海外新品發布會上宣布，正式向國
際市場推出包括ＭＥＩＺＵ　Ｍｂｌｕ、ＭＥＩＺＵ　Ｎｏｔｅ系列共５款智能手機，以及ＡＲ
智能眼鏡ＳｔａｒＶＶｉｅｗ、智能指環ＳｔａｒＶＲｉｎｇ２等創新產品。
　
　　據介紹，星紀魅族自２０２４年初全面開啟全球化戰略以來，僅用三個月時間，海外銷量佔
比成功突破２０％，並計劃在未來進一步提升至５０％。（ｊｑ）

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