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AH股新聞

20/05/2025 09:28

《Ａ股行情》存款貸款利率齊降，滬綜指高開０﹒１２％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中國存貸利率年內齊齊首降，滬深股市集體高開，滬綜指高開
０﹒１２％，報３３７１﹒６９點，深成指高開０﹒１１％，創業板指高開０﹒４３％，醫藥、
石油及銀行股盤初造好。
　
　　國有四大行中行、農行、工行、建行以及招行官宣下調存款利率，其中活期利率下調５個基
點至０﹒０５％；定期整存整取三個月期、半年期、一年期、二年期均下調１５個基點，分別為
０﹒６５％、０﹒８５％、０﹒９５％、１﹒０５％；三年期和五年期均下調２５個基點，分別
至１﹒２５％和１﹒３％。定期零存整取、整存零取、存本取息三種期限均下調１５個基點。７
天期通知存款利率下調１５個基點至０﹒３％。
　
　　此外，５月份１年期和５年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）報價出爐，兩者均降１０個基點
，５年期以上ＬＰＲ為３﹒５％，上月為３﹒６％；１年期ＬＰＲ為３％，上月為３﹒１％。
　
　　此次調整是內地銀行存款利率及貸款利率年內首次下調，市場普遍認為與近期人行的政策利
率調整有關。「彭博經濟研究」預計人行會在年底再降息２０個基點，以支持經濟成長，屆時商
業銀行也會隨之下調貸款市場報價利率。
　
　　另外，人民銀行今日進行３５７０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，中標利率持平
１﹒４％。公開市場今日有１８００億元逆回購到期，即今日淨投放１７７０億元。（ｒｙ）

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