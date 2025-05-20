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AH股新聞

20/05/2025 11:40

《Ａ股行情》滬指半日升０﹒３８％，寵物經濟、食品等消費股大升

　　《經濟通通訊社２０日專訊》人行時隔七個月首降ＬＰＲ，六大國有銀行今日同步降存款利
率，滬深股市今早反彈，滬綜指上午收升０﹒３８％，深成指揚０﹒７９％，創業板指漲
１﹒０４％。兩市半日成交７２６６億元（人民幣．下同），較上個交易日增量１９１億元或
２﹒７％。
　
　　人行降準降息新一輪貨幣寬鬆政策陸續落地，市場人士指出，在銀行淨息差壓力下，此次存
款利率及ＬＰＲ降息同步落地，兼顧支持實體經濟和穩定息差，短期或進入政策成效觀察期，但
下半年繼續下調仍有空間。
　
　　盤面上，消費板塊再度走強，寵物經濟上午收漲５﹒４％，ＩＰ經濟升３﹒５％，食品飲料
板塊指數揚２﹒４％，貝因美（深：００２５７０）及佳禾食品（滬：６０５３００）紛紛漲停
％。有機構發布《２０２５年中國寵物行業白皮書》預計，到２０２７年，城鎮寵物（犬貓）消
費市場規模將突破４０００億元大關，達到４０４２億元，２０１５年至２０２７年復合增長率
為１２﹒６％。
　
　　此外，醫藥股全面爆發，其中創新藥概念股收高２﹒７％，一品紅（深：３００７２３）、
三生國健（滬：６８８３３６）漲停。下跌方面，港口、軍工等展開調整。（ｒｙ）

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