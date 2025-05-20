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AH股新聞

20/05/2025 15:07

《Ａ股行情》ＬＰＲ如期降息，滬綜指收升０﹒３８％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》人行今日宣布５月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）降息１０個基
點，聯動掛勾存款利率同步調降，兼顧穩定銀行淨息差及經濟穩增長，為５月降息劃上句號。分
析人士認為，跟隨此前利率錨七天逆回購利率降息步伐，ＬＰＲ此次降息並不意外，幅度亦偏保
守。
　
　　滬深股市三大指數收升，滬綜指全日升０﹒３８％，報３３８０﹒４８點，深成指及創業板
指均升０﹒７７％。兩市成交１﹒１７萬億元（人民幣．下同），較上個交易日回升８３２億元
或７﹒７％。
　
　　分析指中美貿易戰短期雖進入休戰模式，但國內經濟面臨挑戰仍未消除，５月貨幣政策降準
、降息後效果仍待釋放，而托底經濟增長宏觀政策仍不能鬆勁，不排除下半年延續貨幣寬鬆節奏
下，ＬＰＲ調降仍有空間。澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬表示，本次降息是預防性的，因此
只有１０基點，預防的一個目的就是修復銀行淨息差。他預計７月底前還將降息一次，「主要是
數據可能在５月、６月不太好。」（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　３８９８﹒１７　　＋０﹒５４　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３３８０﹒４８　　＋０﹒３８　　　　４５０２﹒９０　　
　　深證成指　　１０２４９﹒１７　＋０﹒７７　　　　７１９４﹒１２　　
　　創業板指　　２０４８﹒４６　　＋０﹒７７　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　　９９７﹒６８　　＋０﹒２４　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２５９﹒７３　　＋０﹒０４　　　　　０﹒９８　　　　
　　深證Ｂ指　　１１９３﹒８４　　＋０﹒３２　　　　　０﹒７２　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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