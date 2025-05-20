《Ａ股行情》ＬＰＲ如期降息，滬綜指收升０﹒３８％

《經濟通通訊社２０日專訊》人行今日宣布５月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）降息１０個基

點，聯動掛勾存款利率同步調降，兼顧穩定銀行淨息差及經濟穩增長，為５月降息劃上句號。分

析人士認為，跟隨此前利率錨七天逆回購利率降息步伐，ＬＰＲ此次降息並不意外，幅度亦偏保

守。



滬深股市三大指數收升，滬綜指全日升０﹒３８％，報３３８０﹒４８點，深成指及創業板

指均升０﹒７７％。兩市成交１﹒１７萬億元（人民幣．下同），較上個交易日回升８３２億元

或７﹒７％。



分析指中美貿易戰短期雖進入休戰模式，但國內經濟面臨挑戰仍未消除，５月貨幣政策降準

、降息後效果仍待釋放，而托底經濟增長宏觀政策仍不能鬆勁，不排除下半年延續貨幣寬鬆節奏

下，ＬＰＲ調降仍有空間。澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬表示，本次降息是預防性的，因此

只有１０基點，預防的一個目的就是修復銀行淨息差。他預計７月底前還將降息一次，「主要是

數據可能在５月、６月不太好。」（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３８９８﹒１７ ＋０﹒５４

上證指數 ３３８０﹒４８ ＋０﹒３８ ４５０２﹒９０

深證成指 １０２４９﹒１７ ＋０﹒７７ ７１９４﹒１２

創業板指 ２０４８﹒４６ ＋０﹒７７

科創５０ ９９７﹒６８ ＋０﹒２４

Ｂ股指數 ２５９﹒７３ ＋０﹒０４ ０﹒９８

深證Ｂ指 １１９３﹒８４ ＋０﹒３２ ０﹒７２

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