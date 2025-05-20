《Ａ股焦點》寧德時代香港上市首日高開１２％，Ａ股反跌１％

《經濟通通訊社２０日專訊》寧德時代（０３７５０）（深：３００７５０）香港上市首日
高開１２﹒５５％，報２９６港元，發行價為２６３港元。寧德時代最新總市值達１﹒３４萬億
港元。但公司Ａ股股價反高潮，現價跌１﹒３％，報２５６﹒６８元人民幣。（ｒｙ）
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20/05/2025 09:46
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