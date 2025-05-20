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AH股新聞

20/05/2025 10:29

《神州債市》外資４月增持中國國債５００億，幅度創一年半最大

　　《經濟通通訊社２０日專訊》在美元資產因關稅戰等因素出現震蕩之際，境外機構４月全面
增持中國銀行間市場債券。人民銀行昨發布數據，截至２０２５年４月末，境外機構持有銀行間
市場債券４﹒４４萬億元（人民幣．下同），其中國債佔２﹒１１萬億元。按３月末境外機構持
有銀行間市場債券４﹒３５萬億元、國債佔２﹒０６萬億元計算，即４月境外機構增持了９００
億元中國銀行間市場債券，其中國債佔５００億元。
　
　　《彭博》指，境外機構對中國國債增持幅度創２０２３年末以來最大，且是連續第三個月增
持，持續增持時間亦創２０２３年末以來最長。同時，根據中債登昨公布的數據，外資溫和增持
政策性銀行債１８２﹒１億元，幅度為２０２４年６月以來最大。
　
　　報道引述華僑銀行董事總經理兼利率策略師張淑嫻指出，外資在先前數月流出中國國債後，
持有規模可能已經偏低；投資者在美元資產之外尋求多元化的主題可能在一定程度上令中國國債
獲益。展望後市，流入趨勢能否延續，料將取決於包括貿易戰最新動向、中美資產相對吸引力的
變化等因素。張淑嫻表示，看好境外投資者有望繼續增持中國國債，但她預計規模可能難以重現
本月的相對高位。（ｓｌ）

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