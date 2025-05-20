  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

20/05/2025 11:48

《中國要聞》深圳港集團就參與投資境外上市主體項目選聘財務顧問

　　《經濟通通訊社２０日專訊》深圳港集團近日作為採購單位發布《關於選聘參與投資境外某
上市主體項目財務顧問服務機構市場詢價公告》、《深圳港集團有限公司投資境外某上市主體項
目專項法律服務市場詢價公告》、《關於選聘參與投資境外某上市主體項目稅務籌劃服務機構市
場詢價公告市場詢價公告》。
　
　　其中，財務顧問服務內容包括股權收購財務顧問服務，完成標的資產及相關公司的投資可行
性研究；風險評估；境外投資項目的交易結構、項目公司或平台公司設置等方案，例如負責跨境
資本運作方案的整體設計，協助參與跟發行主體等核心參與方的商務談判及磋商協議條款。
　
＊與和記港口合資成立鹽田國際＊
　
　　據深圳港集團官網介紹，集團成立於１９８５年，是深圳市屬世界級港口產業集團，擁有
５１﹒５公里岸線、國內外１５個港航項目，包括位處深圳港中翼的國際性綜合交通樞紐、亞太
地區重要航運樞紐－－鹽田港區。集團旗下深圳市鹽田港股份有限公司於１９９７年７月成立，
同月於深交所排牌上市（深：００００８８），參股企業包括鹽田國際集裝箱碼頭有限公司（一
、二期）、深圳鹽田西港區碼頭有限公司、鹽田三期國際集裝箱碼頭有限公司等。
　
　　鹽田區政府網站則介紹，鹽田國際集裝箱碼頭有限公司（下稱「鹽田國際」）包含鹽田國際
集裝箱碼頭有限公司、鹽田三期國際集裝箱碼頭有限公司、深圳鹽田西港區碼頭有限公司，於
１９９３年由香港和記港口與鹽田港集團合資成立，是中國首個由外方控股經營的大型基礎設施
項目。
　
　　而據「鹽田國際」官網介紹，鹽田國際集裝箱碼頭是和記港口信托屬下之機構，亦是和記港
口環球網絡的一員，與其旗下港口及物流成員共享集團資源。和記港口集團是長江和記實業旗下
之港口及相關服務機構。（ｓｌ）

【你點睇？】【你點睇？】中美經貿會談獲實質進展，雙方發佈聯合聲明並互降關稅。你對接下來的磋商是否有信心？► 立即投票

返回AH股新聞

上一篇新聞︰20/05/2025 11:59  【關稅戰】阿里國際站發起最大規模６月大促，針對美國市場

下一篇新聞︰20/05/2025 11:40  《Ａ股行情》滬指半日升０﹒３８％，寵物經濟、食品等消費股大升

其他AH股新聞
More

20/05/2025 11:40  《駐京專電》發改委：加快下達「兩新」額度，建國債資金直達機制

20/05/2025 11:40  《駐京專電》發改委：有序拓低空經濟應用場景，打擊「黑飛行為」

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

特朗普樂見統一，賴清德痴心枉付

20/05/2025 08:00

大國博弈

美國評級下調，象徵意義大過實際意義

18/05/2025 19:00

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，滙豐單周三度減定存息，建行亞洲3...

18/05/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處