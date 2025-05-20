《中國要聞》深圳港集團就參與投資境外上市主體項目選聘財務顧問

《經濟通通訊社２０日專訊》深圳港集團近日作為採購單位發布《關於選聘參與投資境外某

上市主體項目財務顧問服務機構市場詢價公告》、《深圳港集團有限公司投資境外某上市主體項

目專項法律服務市場詢價公告》、《關於選聘參與投資境外某上市主體項目稅務籌劃服務機構市

場詢價公告市場詢價公告》。



其中，財務顧問服務內容包括股權收購財務顧問服務，完成標的資產及相關公司的投資可行

性研究；風險評估；境外投資項目的交易結構、項目公司或平台公司設置等方案，例如負責跨境

資本運作方案的整體設計，協助參與跟發行主體等核心參與方的商務談判及磋商協議條款。



＊與和記港口合資成立鹽田國際＊



據深圳港集團官網介紹，集團成立於１９８５年，是深圳市屬世界級港口產業集團，擁有

５１﹒５公里岸線、國內外１５個港航項目，包括位處深圳港中翼的國際性綜合交通樞紐、亞太

地區重要航運樞紐－－鹽田港區。集團旗下深圳市鹽田港股份有限公司於１９９７年７月成立，

同月於深交所排牌上市（深：００００８８），參股企業包括鹽田國際集裝箱碼頭有限公司（一

、二期）、深圳鹽田西港區碼頭有限公司、鹽田三期國際集裝箱碼頭有限公司等。



鹽田區政府網站則介紹，鹽田國際集裝箱碼頭有限公司（下稱「鹽田國際」）包含鹽田國際

集裝箱碼頭有限公司、鹽田三期國際集裝箱碼頭有限公司、深圳鹽田西港區碼頭有限公司，於

１９９３年由香港和記港口與鹽田港集團合資成立，是中國首個由外方控股經營的大型基礎設施

項目。



而據「鹽田國際」官網介紹，鹽田國際集裝箱碼頭是和記港口信托屬下之機構，亦是和記港

口環球網絡的一員，與其旗下港口及物流成員共享集團資源。和記港口集團是長江和記實業旗下

之港口及相關服務機構。（ｓｌ）

