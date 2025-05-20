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AH股新聞

20/05/2025 17:49

【聚焦人幣】彭博：雀巢擬首次發行點心債，將於盧森堡上市

　　《經濟通通訊社２０日專訊》據《彭博》報道，瑞士食品巨頭雀巢公司首次發行點心債，成
為新一家利用離岸人民幣融資成本處於低位之際借勢融資的海外企業。
　
　　報道引述知情人士指，該公司旗下主體雀巢金融國際有限公司擬發行１０年期點心債，由雀
巢公司提供擔保。彭博匯總數據顯示，該期債券若成功發行，將是雀巢發行的第一期離岸人民幣
債券。
　
＊傳雀巢點心債最終價格指引為２﹒８％＊
　
　　知情人士又透露，最終價格指引為２﹒８％，相較初步價格指引收窄４０個基點。截至香港
時間１５時５３分，該期債券申購規模已達５７億元。
　
　　知情人士並稱，該債券將在盧森堡上市，最早可能於周二定價，由九家銀行擔任簿記管理人
，包括摩根大通、滙豐和星展集團等。
　
　　報道指，當前離岸人民幣流動性較為寬鬆，香港的１個月期離岸人民幣銀行同業拆息
（Ｈｉｂｏｒ）處於低位水平，為企業融資提供了有利條件。彭博匯總數據顯示，今年以來信用
類點心債一級市場的平均發行利率近２﹒８％，為２０２０年以來最低水平。
　
　　今年以來，信用類點心債發行規模超１１００億元人民幣，相較創紀錄規模的２０２４年同
期下降２５％，但高於此前多數年份，分析預計這一市場未來還有進一步成長潛力。（ｓｌ）

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