《中國要聞》中沙貿易投資會議：中方願與沙特鞏固油氣貿易規模

《經濟通通訊社２０日專訊》中國商務部網站發文指，商務部部長王文濤１９日與沙特阿拉

伯投資大臣法利赫，以視頻方式共同主持召開中國－沙特高級別聯合委員會貿易、投資和科技分

委會第五次會議。王文濤表示，近年來，中國「一帶一路」倡議與沙特「２０３０願景」深度對

接，各領域務實合作持續深化。中沙經貿合作前景廣闊，中方願同沙方一道，持續鞏固油氣貿易

規模，培育電子商務等新業態，發揮投融資平台作用營造良好投資環境，擴大雙向投資規模，深

化產供鏈合作，激發在人工智能、信息通信等科技創新領域的合作新動能，不斷豐富兩國全面戰

略夥伴關係內涵。



＊王文濤：中沙應共同堅決反對單邊主義＊



王文濤並指出，中沙同為二十國集團成員，應加強多邊和區域框架下協調合作，共同維護以

世貿組織為核心的多邊貿易體制，堅決反對單邊主義和保護主義，共同應對全球性挑戰，為不確

定的全球經濟注入確定性。



＊法利赫：願吸引更多中企赴沙特興業，開拓中東非市場＊



法利赫則表示，近年來，沙中雙方在貿易、投資、科技等領域合作取得長足發展，為沙特實

現「２０３０願景」作出積極貢獻。沙方欽佩中國在經濟建設和科技創新領域取得的偉大成就，

願與中方深化貿易領域合作，共同維護多邊貿易體制，持續擴大對華投資，吸引更多中國企業赴

沙投資興業，將沙特作為開拓中東非洲乃至全球市場的門戶之地，為全球產供鏈的穩定發展作出

積極貢獻。沙方願借鑑中國成熟工業園區建設經驗，希望中方企業積極參與基礎設施建設，加強

人工智能等科技領域合作，搶抓未來發展新賽道，切實造福兩國和世界人民。



商務部指，雙方在會議上重點就落實兩國領導人共識，深化雙邊貿易、投資、產業鏈、科學

技術領域合作，維護多邊貿易體制等議題深入交換意見。雙方通過分委會紀要，達成合作共識逾

６０項。（ｓｌ）















