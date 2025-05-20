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AH股新聞

20/05/2025 16:47

《中國要聞》中沙貿易投資會議：中方願與沙特鞏固油氣貿易規模

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中國商務部網站發文指，商務部部長王文濤１９日與沙特阿拉
伯投資大臣法利赫，以視頻方式共同主持召開中國－沙特高級別聯合委員會貿易、投資和科技分
委會第五次會議。王文濤表示，近年來，中國「一帶一路」倡議與沙特「２０３０願景」深度對
接，各領域務實合作持續深化。中沙經貿合作前景廣闊，中方願同沙方一道，持續鞏固油氣貿易
規模，培育電子商務等新業態，發揮投融資平台作用營造良好投資環境，擴大雙向投資規模，深
化產供鏈合作，激發在人工智能、信息通信等科技創新領域的合作新動能，不斷豐富兩國全面戰
略夥伴關係內涵。
　
＊王文濤：中沙應共同堅決反對單邊主義＊
　
　　王文濤並指出，中沙同為二十國集團成員，應加強多邊和區域框架下協調合作，共同維護以
世貿組織為核心的多邊貿易體制，堅決反對單邊主義和保護主義，共同應對全球性挑戰，為不確
定的全球經濟注入確定性。
　
＊法利赫：願吸引更多中企赴沙特興業，開拓中東非市場＊
　
　　法利赫則表示，近年來，沙中雙方在貿易、投資、科技等領域合作取得長足發展，為沙特實
現「２０３０願景」作出積極貢獻。沙方欽佩中國在經濟建設和科技創新領域取得的偉大成就，
願與中方深化貿易領域合作，共同維護多邊貿易體制，持續擴大對華投資，吸引更多中國企業赴
沙投資興業，將沙特作為開拓中東非洲乃至全球市場的門戶之地，為全球產供鏈的穩定發展作出
積極貢獻。沙方願借鑑中國成熟工業園區建設經驗，希望中方企業積極參與基礎設施建設，加強
人工智能等科技領域合作，搶抓未來發展新賽道，切實造福兩國和世界人民。
　
　　商務部指，雙方在會議上重點就落實兩國領導人共識，深化雙邊貿易、投資、產業鏈、科學
技術領域合作，維護多邊貿易體制等議題深入交換意見。雙方通過分委會紀要，達成合作共識逾
６０項。（ｓｌ）
　
　
　
　
　
　
　

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