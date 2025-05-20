《中國要聞》習近平：河南要著力建設農業強省，扛牢糧食安全責任

《經濟通通訊社２０日專訊》國家主席習近平５月１９日至２０日先後到河南洛陽、鄭州考

察調研。習近平強調，河南要認真落實黨中央關於中部地區加快崛起、黃河流域生態保護和高質

量發展等戰略部署，著力建設現代化產業體系和農業強省，著力改善民生、加強社會治理，著力

加強生態環境保護，著力推動文化繁榮興盛，以高質量發展和高效能治理奮力譜寫中原大地推進

中國式現代化新篇章。



據官媒介紹，習近平在２０日上午聽取河南省委和省政府工作匯報，對河南各方面取得的成

績給予肯定，對下一步工作提出要求。



習近平指出，高質量發展是中國式現代化的必然要求。面對複雜的外部環境，要堅定信心，

堅定不移辦好自己的事，堅定不移擴大高水平對外開放，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期

，以高質量發展的確定性應對各種不確定性。



＊習近平：河南要提升現代化產業體系，支撐高質量發展＊



河南作為經濟大省，要進一步夯實實體經濟這個根基，以科技創新為引領，因地制宜發展新

質生產力，提升現代化產業體系對高質量發展的支撐能力。要加強耕地保護和建設，扛牢糧食安

全責任，延伸現代農業產業鏈條，以城鄉融合發展帶動鄉村全面振興，促進城鄉共同富裕。要持

之以恆加強重點流域生態保護治理，深化污染防治攻堅，築牢生態安全屏障。



＊習近平：河南必須扎實加強社會治理＊



習近平強調，河南人口總量、人口密度、人口流動量都比較大，社會問題複雜多樣，必須扎

扎實實加強社會治理。要高度重視法治和誠信建設，發揮好法治對社會治理的規範和保障作用，

加強誠實守信的價值引導，提高政府誠信、企業誠信、社會誠信水平。要盯牢風險隱患排查和治

理，強化社會治安整體防控，有效防範化解重點領域風險，切實維護社會和諧穩定。



習近平並指出，今年以來，中國一些地區出現旱情，有的還在持續，相關部門要密切配合，

加強用水調度，確保城鄉居民供水和農業灌溉需求。汛期已經到來，各地對防汛抗洪務必精心準

備，確保預案充分、應對從容。容易突發山洪、泥石流等自然災害的地區，要全面落實應急處置

責任。



＊習近平：現代製造業要大力加強技術攻關，走自主創新發展之路＊



此外，官媒又介紹，習近平在今次考察調研行程中，１９日下午首先去到洛陽軸承集團股份

有限公司考察，在智能工廠了解企業發展歷程，聽取不同類型軸承產品用途和性能介紹，走近生

產線察看生產流程。習近平對現場職工表示，製造業是國民經濟的重要支柱，推進中國式現代化

必須保持製造業優勢合理比重。現代製造業離不開科技賦能，要大力加強技術攻關，走自主創新

的發展路子。他並勉勵職工發揚主人翁精神，在企業發展中奮發有為、多作貢獻。



習近平：堅持中國宗教中國化方向是完全正確的＊



隨後習近平去到始建於東漢年間的白馬寺考察，詳細了解佛教中國化和寺院文物保護情況。

習近平指出，白馬寺見證了佛教傳入、發展並不斷中國化的進程。歷史證明，堅持中國宗教中國

化方向是完全正確的，要積極引導宗教同中華優秀傳統文化相融合、與社會主義社會相適應。



習近平並去到有１５００多年歷史的重要世界文化遺產龍門石窟，察看石窟整體布局風貌和

代表性窟龕、造像，同現場的文物保護工作者親切交流。習近平強調，要把這些中華文化瑰寶保

護好、傳承好、傳播好。習近平還不時與現場遊客交流，指文旅融合前景廣闊，要推動文旅產業

高質量發展，真正打造成為支柱產業、民生產業、幸福產業。（ｓｌ）

