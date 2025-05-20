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AH股新聞

20/05/2025 15:09

【人行操作】機構：關稅戰降溫但政策未能鬆勁，料年內還會降息

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中國５月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）打破連續六個月穩勢，
降息１０個基點，銀行存款利率同日調降，降幅５－２５個基點。澳新銀行中國市場經濟學家邢
兆鵬表示，本次ＬＰＲ降息是預防性的，因此只有１０基點；預防的一個目的就是修復銀行淨息
差，為未來做好準備；不對稱降存款利率也體現了預防性目的。他預計，７月底前還將降息一次
，主要是５月、６月的數據可能不太好。
　
＊東方金誠：降息是擴投資促消費重要發力點之一＊
　
　　東方金誠分析師王青等亦認為，４月中美關稅戰驟然升級，外部環境發生急劇變化。這意味
著當前宏觀政策需要加大逆周期調節力度，通過擴大內需對沖外需放緩，穩定經濟運行。下調政
策利率並引導ＬＰＲ報價下行，將帶動企業和居民貸款利率更大幅度下調，降低實體經濟融資成
本。這是現階段擴投資、促消費的一個重要發力點，也有助於緩解計入物價因素後，當前企業和
居民實際貸款利率偏高現象，激發企業和居民內生融資需求。
　
　　王青又指，儘管５月關稅戰降溫，但外部環境仍面臨很大不確定性，國內穩增長政策還不能
鬆勁。鑑於中美經貿談判還將經歷一個複雜曲折的過程，未來一段時間外需趨於放緩、國內物價
水平偏低的背景下，預計下半年人行還會繼續實施降息。這意味著年內兩個期限品種的ＬＰＲ報
價還有下行空間。（ｓｌ）

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