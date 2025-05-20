《新股上市》中國兆易創新（滬：６０３９８６）擬在港主板上市

《經濟通通訊社２０日專訊》全球領先的Ｆａｂｌｅｓｓ芯片供應商中國兆易創新

（滬：６０３９８６）表示，計劃發行境外上市Ｈ股股票，並在香港聯交所主板掛牌上市。



公司稱，將充分考慮現有股東的利益和境內外資本市場的情況，在股東會決議有效期內選擇

適當的時機和發行窗口完成本次發行並上市。（ｃｌ）

