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20/05/2025 17:43

《新股上市》中國兆易創新（滬：６０３９８６）擬在港主板上市

　　《經濟通通訊社２０日專訊》全球領先的Ｆａｂｌｅｓｓ芯片供應商中國兆易創新
（滬：６０３９８６）表示，計劃發行境外上市Ｈ股股票，並在香港聯交所主板掛牌上市。
　
　　公司稱，將充分考慮現有股東的利益和境內外資本市場的情況，在股東會決議有效期內選擇
適當的時機和發行窗口完成本次發行並上市。（ｃｌ）

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