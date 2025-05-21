《駐京專電》全國政協舉行通報會，介紹防範地方隱性債風險機制

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》十四屆全國政協第二十五次重點關切問題
情況通報會２０日在京舉行，主題是「建立防範化解地方隱性債務風險長效機制」。全國政協副
主席、全國工商聯主席高雲龍出席會議。通報會現場，財政部副部長宋其超、中國人民銀行副行
長朱鶴新、工信部副部長單忠德分別介紹了當前建立防範化解地方隱性債務風險長效機制的情況
，並與現場部分全國政協委員就關切的問題進行互動交流。
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21/05/2025 14:59
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情況通報會２０日在京舉行，主題是「建立防範化解地方隱性債務風險長效機制」。全國政協副
主席、全國工商聯主席高雲龍出席會議。通報會現場，財政部副部長宋其超、中國人民銀行副行
長朱鶴新、工信部副部長單忠德分別介紹了當前建立防範化解地方隱性債務風險長效機制的情況
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