《駐京專電》商務部：中國企業對非洲新增投資１３４億人民幣

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》商務部部長助理唐文弘指出，２０２４年

中非合作論壇北京峰會上，中方宣布實施中非攜手推進現代化十大夥伴行動，峰會閉幕之後，即

會同相關部門與非洲各國開展了多輪對接，採取「一國一策」方式制定落實舉措，峰會閉幕以來

，中國企業對非洲新增投資１３３﹒８億元人民幣；舉辦１８場中非中小企業對接活動，培訓

８００多名中小企業經管人才。

