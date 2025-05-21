《駐京專電》商務部：中國企業對非洲新增投資１３４億人民幣

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》商務部部長助理唐文弘指出，２０２４年
中非合作論壇北京峰會上，中方宣布實施中非攜手推進現代化十大夥伴行動，峰會閉幕之後，即
會同相關部門與非洲各國開展了多輪對接，採取「一國一策」方式制定落實舉措，峰會閉幕以來
，中國企業對非洲新增投資１３３﹒８億元人民幣；舉辦１８場中非中小企業對接活動，培訓
８００多名中小企業經管人才。
【你點睇？】外電指最少5家中資或港企計劃到新加坡上市，你認為長期會否對本港金融中心地位構成影響？► 立即投票
21/05/2025 11:23
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》商務部部長助理唐文弘指出，２０２４年
中非合作論壇北京峰會上，中方宣布實施中非攜手推進現代化十大夥伴行動，峰會閉幕之後，即
會同相關部門與非洲各國開展了多輪對接，採取「一國一策」方式制定落實舉措，峰會閉幕以來
，中國企業對非洲新增投資１３３﹒８億元人民幣；舉辦１８場中非中小企業對接活動，培訓
８００多名中小企業經管人才。
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