《基金觀點》惠理：環球股市韌性與審慎並存，債市仍顯脆弱

《環富通基金頻道２１日專訊》惠理基金首席投資總監－多元資產投資鍾慧欣發表對市場最

新看法。她指，近期市場動態呈現出韌性與審慎並存的複雜格局。



美國股市在強勁的第一季企業盈利及貿易前景改善的帶動下反彈；但關稅風險依然存在，其

對整體經濟的影響尚未完全顯現。中國及亞洲（不計日本）股市則受惠於初步的政策寬鬆與美元

走弱而出現回升，然而，結構性挑戰與地緣政治緊張局勢仍未緩解。中國方面，４月份的採購經

理人指數（ＰＭＩ）疲弱及出口下滑，反映出經濟壓力逐漸顯現。東南亞地區因具備政策彈性而

相對受惠，而台灣與印度則面臨特定的匯率與政治風險。亞洲以外的新興市場表現優於預期，主

要受惠於美元走軟及受關稅的影響可能較低，但歐洲與中東的地緣政治風險仍需謹慎評估。



債券市場雖維持穩定，但在滯脹疑慮下仍顯脆弱。黃金則因央行需求與市場波動而維持強勢

。在當前市況下，多元資產策略具備分散風險的優勢，但資產間相關性上升亦凸顯出穩定收益來

源的重要性。



＊關稅影響仍需透過數據觀察，港股受惠ＨＩＢＯＲ顯著下跌＊



自４月２日美國宣布開徵關稅以來，美國股市已完全收復跌幅，主要受惠於：１）經濟數據

持續展現韌性，表現優於市場預期；２）企業首季盈利普遍優於預期，儘管部分業績可能受到趕

在關稅前存貨所支持；以及３）市場已預期某程度的貿易協議，因特朗普近期就關稅立場轉趨溫

和，並增設多項豁免條款。然而，即使部分關稅會被調降，特朗普仍不太可能全面撤回已實施的

關稅；相關措施對市場信心及經濟的長遠影響仍需透過未來數據觀察。聯儲局亦指出，面對失業

率上升與通脹壓力並存的風險，其減息立場將保持耐心，反映整體不確定性仍高。



市場氣氛轉趨樂觀，但若要推動後市進一步上升，仍需倚賴更具體的貿易協議細節及穩健的

經濟數據作支持。同時，在美元偏弱與美國資產風險溢價上升的情況下，資金從美國撤出並轉趨

多元化的趨勢料將持續。中國較預期提早下調存款準備金率及降低政策利率１０個基點，釋放出

支持經濟的訊號。然而，官方對貿易情勢仍採觀望態度，並持續評估其對經濟影響以便進一步出

台政策。除非中美能在貿易談判上取得非常顯著的進展，否則市場短期內或仍區間波動；反觀香

港股市則受惠ＨＩＢＯＲ顯著下跌，因港元強勢下本地利率敏感型股份（特別是地產發展商）均

有望得益。



＊關稅對中國經濟衝擊日漸浮現，亞股已收復關稅實施前跌幅＊



中國４月份ＰＭＩ指數為１６個月以來最弱，加上對美出口按年大跌２１％，關稅帶來的經

濟衝擊日漸浮現。儘管今次內地減息幅度不大，但其時間點早於預期，釋放出正面訊號。中國對

美國的關稅談判立場亦見軟化。市場雖已預期雙方關係有一定程度緩和，但中美間龐大的結構性

分歧需更長時間才能形成具體協議。「五一黃金周」期間的消費數據表現中規中矩，反映消費逐

步復甦，但整體消費者支出仍偏審慎與具選擇性。



亞洲各地股市已完全收復關稅實施前的跌幅，反映市場對貿易局勢緩和的樂觀情緒。美元轉

弱為東南亞國家提供政策寬鬆空間，當地央行更具靈活性實施減息。台幣急升引發市場對當地保

險與銀行股的關注，惟科技板塊暫未受明顯影響。美元兌台幣現穩定於３０附近水平，若匯價進

一步升值，將逐步侵蝕出口企業的利潤空間。南韓６月大選在即，或引發短期波動；而印度與巴

基斯坦之間的衝突升溫，亦將對雙方匯率及股市帶來壓力，惟預期影響屬短暫性質。



＊亞洲以外新興市場受關稅影響較小，日圓升值令日企盈利受壓＊



拉丁美洲等亞洲以外新興市場整體表現明顯領先，主因其所受美國關稅影響相對較小。包括

阿根廷在內等國家在貨幣重整方面取得進展，並獲得國際貨幣基金會（ＩＭＦ）支持，加上美元

轉弱亦利好新興市場表現。然而，地緣政治風險在新興歐洲與中東地區仍居高不下，俄烏衝突亦

未見停火跡象。油價疲弱亦對部分新興國家的投資氣氛構成壓力。



美元走弱下日圓顯著升值，日本央行亦對進一步加息表現審慎，凸顯對經濟前景的不確定性

。然而，由於日本國內通脹升溫，料日本央行最終仍需加息，但或需待日本與美國的關稅談判塵

埃落定後才行動。目前企業首季業績整體理想，但管理層語調傾向保守，不少亦以１４０至

１４５區間作為美元兌日圓匯率的參考預期。若日圓持續升值，將對日本企業盈利帶來壓力，並

可能重新觸發過去幾年曾出現的日圓套息交易平倉潮。



＊亞洲投資級別債信貸息差偏緊，地緣風險高不利新興市場債＊



美國１０年期國債孳息率於４月大幅波動後現已回穩，聯儲局保持耐心立場，預期該孳息率

短期將維持於２％至４﹒４％區間之內。然而，如聯儲局延遲行動或滯脹風險上升，美債孳息率

或面臨上行壓力並再度波動，現時不少投資者對利率存續期的潛在風險亦保持審慎。亞洲投資級

債券的信貸息差自關稅消息後有所擴闊，惟仍處於歷史相對偏緊的區間之中。



亞洲高收益債券信貸息差自關稅消息後擴闊，目前僅收窄擴闊後約三分之二的幅度，其復甦

步伐仍落後於股市。投資者情緒仍偏審慎，惟美元轉弱有助紓緩東南亞企業的融資壓力。



地緣風險仍高，而油價疲弱對新興市場債市投資氣氛構成負面影響。即使該類債券曾在關稅

消息後表現回落，但其信貸息差整體仍偏緊。



＊金價進入整固期，美元走弱及市場波動性持續提供支持＊



黃金價格在突破每盎司３５００美元後進入整固期。雖然市場風險偏好回升，但金價走勢未

見明顯回落，因美元走弱與市場波動性持續對金價提供支持。各國央行亦繼續增持黃金，以分散

外匯儲備風險。



相較單一資產或傳統平衡組合，多元資產策略能提供較低的波動性。然而，近期股票、企業

債，以及商品等風險資產間的相關性顯著上升。在當前市況充滿著不明朗因素的前提下，穩定的

收益來源將成為投資回報的關鍵驅動力。（ｗａ）

