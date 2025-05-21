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AH股新聞

21/05/2025 08:13

《神州頭條》財經報章頭版摘要：金融系統要著力穩就業企業穩預期

　　《經濟通通訊社２１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
　
《中國證券報》
　
習近平在河南考察時強調，堅定信心推動高質量發展
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平近日在河南考察時強調，新時代新征程，河南
要認真落實黨中央關於中部地區加快崛起、黃河流域生態保護和高質量發展等戰略部署，堅持穩
中求進工作總基調，全面深化改革開放，著力建設現代化產業體系和農業強省，著力改善民生、
加強社會治理，著力加強生態環境保護，著力推動文化繁榮興盛，以高質量發展和高效能治理奮
力譜寫中原大地推進中國式現代化新篇章。
　
發改委將制定鼓勵外企境內再投資政策
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
５月２０日，發改委新聞發言人李超在新聞發布會上表示，發改委將修訂擴大《鼓勵外商投資產
業目錄》，制定鼓勵外資企業境內再投資政策；加快推動民營經濟促進法配套政策措施落地見效
；分類有序拓展低空經濟應用場景，穩妥推進低空旅旅、航空運動、消費級無人機等低空消費發
展。
　
多部門聯手推進城市更新行動
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
５月２０日，國新辦舉行新聞發布會，介紹《關於持續推進城市更新行動的意見》有關情況。多
部門相關負責人在新聞發布會上表示，將於今年６月底前下達２０２５年城市更新專項中央預算
內投資計劃，在「兩重」建設超長期特別國債資金安排中，將繼續對城市地下管網及設施建設改
造項目給予支持。擴大地方政府專項債投向領域和用作項目資本金範圍，加大對城市更新相關項
目的支持。研究出台專門的城市更新項目貸款管理辦法，明確貸款條件標准，滿足城市更新行動
金融需求。
　
　
《上海證券報》
　
習近平在河南考察時強調，堅定信心推動高質量發展
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
習近平近日在河南考察時強調，面對複雜的外部環境，要堅定信心，堅定不移辦好自己的事，堅
定不移擴大高水平對外開放，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，以高質量發展的確定性應
對各種不確定性。
　
持續推動社會綜合融資成本下降，罕見！存貸款利率同日下調
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
５月２０日，市場見證了存貸款利率罕見同步下降。兩個期限的貸款市場報價利率（ＬＰＲ）均
下降１０個基點，１年期ＬＰＲ、５年期ＬＰＲ分別降至３﹒０％和３﹒５％；主要銀行下調存
款利率，活期存款利率下降５個基點，定期存款利率下降１５到２５個基點。
　
人行：提高金融支持實體經濟質效
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
５月１９日，人行行長潘功勝主持召開金融支持實體經濟座談會。會議指出，金融系統要提高政
治站位，切實把思想和行動統一到黨中央決策部署上來，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期
，抓好一攬子貨幣金融政策措施的落實和傳導，以高質量發展的確定性應對外部環境急劇變化的
不確定性。
　
　
《證券時報》
　
習近平在河南考察時強調，堅定信心推動高質量發展
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
習近平近日在河南考察時強調，河南要著力建設現代化產業體系和農業強省，著力改善民生。
　
ＬＰＲ下調呵護經濟回升，部分銀行同步調降存款利率
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
５月２０日，貸款市場報價利率（ＬＰＲ）和大型商業銀行存款掛牌利率同步下降，進一步推動
社會綜合融資成本下降，改善銀行負債成本。當天，１年期和５年期以上ＬＰＲ均同步下降
０﹒１個百分點，分別降至３﹒０％和３﹒５％；國有大型商業銀行和部分股份制銀行優化存款
掛牌利率，活期存款利率下降０﹒０５個百分點，定期存款利率下降０﹒１５個至０﹒２５個百
分點。
　
人行：金融系統要著力穩就業穩企業穩市場穩預期
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日前，人行行長潘功勝主持召開金融支持實體經濟座談會並講話。會議指出，金融系統要著力穩
就業、穩企業、穩市場、穩預期，抓好一攬子貨幣金融政策措施的落實和傳導，以高質量發展的
確定性應對外部環境急劇變化的不確定性。會議強調，要實施好適度寬鬆的貨幣政策，滿足實體
經濟有效融資需求，保持金融總量合理增長。（ｅｗ）

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