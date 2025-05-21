《鍾之日記》寧王車王齊發威，泡泡瑪特創新高

《鍾之日記》５月２１日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



摩根士丹利發表最新預期報告，上調在基本情境下，恒生指數、國企指數、滬深３００指數

及ＭＳＣＩ中國指數目標；在最牛及最熊情境下，恒指預期分別為２８０００點及１８３００點

。此外，比亞迪寧德時代泡泡瑪特齊破頂，港股受激勵，一度逼近二萬四，恒生指數全日收報

２３８２７，升１４６點或０﹒６％，主板成交近２１６３億元。



＊大摩看好中國股市，滬指小幅收漲＊



滬深股市今日繼續上升，滬綜指欲衝上３４００點不果，收升０﹒２１％，報

３３８７﹒５７點，最高見３３９４點；摩根士丹利認為，近期關稅政策調整及企業盈利改善為

市場提供了積極信號，上調了中國股市的指數目標，滬深３００指數２０２６年６月基準情景指

數目標４０００點，滬深３００收升０﹒４７％，報３９１６點；深成指升０﹒４４％，創業板

揚０﹒８３％。兩市全天成交１﹒１７萬億元人民幣，較上個交易日微升０﹒３％。



俄烏開始進行談判，避險需求減弱，國際金價震盪回升。今日下午，現貨金上漲近１％至每

盎司３３２０﹒３７美元。Ａ股黃金板塊集體爆發，西部黃金（滬：６０１０６９）漲停。礦產

板塊同樣漲幅靠前，即使中美緊張貿易局勢緩和，中方仍加大力度打擊關鍵礦產走私。據報中國

有關部門已對國內主要金屬貿易商和生產商的負責人進行問詢。不過，目前尚無跡象表明這些高

管被指控存在不當行為。



＊寧德時代再升一成，比亚迪Ｈ股對Ａ股溢價６％創紀錄＊



寧德時代（０３７５０）（深：３００７５０）港股今日繼續大漲，收升逾１０％，報

３３７﹒４元。寧德時代昨日（２０日）在香港交易所掛牌，收升１６﹒４％，市值突破１﹒３

萬億元，晉身香港股票市場第七大市值公司。寧德時代Ａ股今日收升逾４％，報２７４﹒０８元

人民幣。



由於投資者需求若渴，寧德時代稍早公布承銷商周二已經悉數行使超額配股權額外發行５３

億元股份，使Ｈ股集資總額由４６億美元增至５３億美元，Ｈ股股份佔全部已發行股本

３﹒４２％。這是今年迄今全球最大的一次上市交易。



麥格理的報告指出，寧德時代Ｈ股供應量有限可能會導致早期股價波動，這使其在２０日收

盤時較Ａ股產生了７﹒４％的溢價。獨立股評人Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ發文警示寧德時代股權集

中，Ｈ股股份僅佔其股本總數的３﹒４％。



Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ在其Ｗｅｂｂ－ｓｉｔｅ網站表示，寧德超額配售權行使後，公司Ｈ

股數量為１﹒５５９１５億股，佔公司總股本的３﹒４２％，其中有７７４５﹒５萬股，鎖定期

至２０２５年１１月１９日，意味實際自由流通股數為７８４６萬股。前２５名Ｈ股股東共持有

公司Ｈ股股份６９﹒６５％。



受寧德時代大漲帶動，比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）港股亦創新高，收漲逾

４％，報４６２﹒６元。Ａ股同破頂，早盤最高見４０４元人民幣，收升１﹒３２％，報４００

元人民幣。今日比亞迪Ｈ股較Ａ股溢價超６％，也達到歷史最高水平。



花旗指出，今年首四個月的中國乘用車出口格局進一步利好比亞迪，因此上調比亞迪Ｈ股和

Ａ股目標價分別至７２７元和６６９元人民幣，此前花旗已於２月上調該股目標價。



＊泡泡瑪特創新高，摩通首予增持評級＊



泡泡瑪特（０９９９２）旗下ＬＡＢＵＢＵ盲盒成股價助燃劑，今日盤中見２２０元再創新

高，收漲３﹒７％，報２１６元。ＬＡＢＵＢＵ購買熱潮由亞洲延伸至美國，泡泡瑪特美國侯斯

頓上周六第四間分店開幕前，已吸引大批民眾排隊等候。摩根大通更首予泡泡瑪特「增持」評級

，明年中目標價為２５０元，在樂觀估算中２０２７年目標價更達４００元。



摩通發表研報稱，泡泡瑪特領導中國ＩＰ商品市場快速增長，看好其有逾１００款自家及特

許經營模式的強大ＩＰ供應；形容ＬＡＢＵＢＵ正發展成「中國版Ｈｅｌｌｏ Ｋｉｔｔｙ」，

有望成為新一代「超級ＩＰ」，預計其２０２５財年海外銷售額將按年增加１５２％；２０２５

至２０２７財年年均複合增長率為４２％，佔２０２７年銷售額６５％；２０２５至２０２７年

每股盈利預測較市場預測高出９％至１５％。



據了解，Ｌａｂｕｂｕ於２０１５年首次亮相，在商品化、授權計劃（暫時未有）、與知名

品牌等合作、主題（如主題樂園和電影）等方面正在追趕於１９７４年面世的Ｈｅｌｌｏ

Ｋｉｔｔｙ。摩通料包括Ｌａｂｕｂｕ在內的Ｔｈｅ Ｍｏｎｓｔｅｒｓ系列，２０２５至

２０２７年收入分別為７１﹒４６億元、８９﹒３２億元及１０７﹒１８億元人民幣，佔整體收

入比重３０％、２８％及２７％，為該集團最大收入來源。



泡泡瑪特早前公布，２０２５年首季海外銷售按年增長４８０％，遠超中國本土的１００％

增長，當中美國增長９倍、歐盟增長６倍、其他亞洲增長３﹒５倍。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

