【聚焦數據】財新：４月稅收年內首增長，首４月支出進度創５年高

《經濟通通訊社２１日專訊》中國財政部昨公布首４月財政收支情況，《財新》根據財政部

數據計算，４月全國一般公共預算收入即狹義口徑的財政收入完成２﹒０４萬億元（人民幣．下

同），同比增長１﹒９％，連續兩月保持增長。其中，４月稅收收入１﹒８１萬億元，從３月同

比下降２﹒２％轉為增長１﹒９％，年內首次由降轉增；非稅收入２３２１億元，同比增長

１﹒６６％，增幅較３月放緩４﹒２５個百分點，２０２４年以來增幅首次低於稅收收入。



此外，受政府債券靠前發行等支撐，４月財政支出總體較快增長。當月全國一般公共預算支

出完成近２﹒０８萬億元，同比增長５﹒８％，增速較３月略微加快０﹒１３個百分點。據財新

計算，首４月累計財政支出完成全年支出預算的３１﹒５％，為２０２０年新冠疫情以來最高水

平，仍低於２０１９年同期３２﹒２％的支出進度。主要支出科目中，首４月債務付息支出增速

最高，同比增長１１％，社會保障和就業支出、教育支出也增長較快，增速分別為８﹒５％、

７﹒４％；農林水支出則下降５﹒９％。



儘管４月非稅收入增速有一定回落，但首４月累計非稅收入同比增長７﹒７％，仍顯著高於

首４月財政收入和稅收收入增速，後兩者同比分別下降０﹒４％和２﹒１％。據財政部解釋，首

４月非稅收入增長７﹒７％，主要是多渠道盤活資產等帶動。



＊４月個人所得稅收入降轉增，進口關稅降幅收窄＊



４月稅收收入年內首次由降轉增，主要由企業所得稅和個人所得稅較快增長帶動。當月企業

所得稅同比增長４％，增速較３月放緩１２個百分點；個人所得稅則從３月的大幅下降

５８﹒５％轉為增長９％；國內增值稅、消費稅同比分別保持０﹒８５％、０﹒４７％的低位增

長，增幅均較３月回落，且低於同期稅收收入水平。



另外，受國內需求不足、進口持續下降等影響，進口相關稅收表現偏弱，４月進口環節增值

稅及消費稅、關稅同比分別下降０﹒８％、５﹒１％，延續了２０２４年９月以來持續下降態勢

，但降幅較上月收窄６﹒８個、７個百分點。



＊４月證券交易印花稅、房產稅收入增速回落＊



小稅種中，４月車輛購置稅同比下降１３﹒６％，降幅較３月收窄０﹒５個百分點，與同期

汽車類消費小幅增長態勢一致。４月印花稅同比增長１４﹒７％，增速較３月顯著回落２４﹒８

個百分點，其中，證券交易印花稅增速回落１３﹒８個百分點至４９﹒４％，或顯示股市交易回

落。



土地與房地產相關稅種表現分化。４月契稅同比下降１５％，降幅較３月擴大８﹒６個百分

點；房產稅、城鎮土地使用稅增速也較上月放緩１５﹒６個、３個百分點，同比分別增長

６﹒９％、３﹒２％。耕地佔用稅同比增速則大幅加快至１５﹒３％，土地增值稅降幅收窄至

８﹒７％。



未計入一般公共預算的土地出讓金是地方財力的重要來源，其收支納入政府性基金預算。據

財新計算，４月土地出讓金收入實現年內首次由降轉增，同比增長４﹒３％，首４月累計仍下降

１１﹒４％，共完成９３９４億元。受此影響，首４月政府性基金預算收入完成１﹒２６萬億元

，降幅雖有所收窄，同比仍下降６﹒７％。



２０２５年以來加快地方政府專項債券、超長期特別國債發行使用，支持有關項目及早落地

見效，推動首４月政府性基金支出累計２﹒６萬億元，同比增速較一季度加快６個百分點至

１７﹒７％；與土地出讓相關的政府性基金支出則下降８﹒４％。（ｓｌ）

