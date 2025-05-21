《中國要聞》商務部：中國－東盟自貿區３﹒０版打造互利自貿協定

《經濟通通訊社２１日專訊》據商務部消息，５月２０日，中國－東盟經貿部長特別會議以

線上方式舉行，雙方經貿部長共同宣布全面完成中國－東盟自貿區３﹒０版談判。３﹒０版談判

於２０２２年１１月啟動，歷經近兩年時間、９輪正式談判，於２０２４年１０月實質性結束。



３﹒０版將打造包容、現代、全面、互利的自貿協定。３﹒０版包含數字經濟、綠色經濟、

供應鏈互聯互通、標準技術法規與合格評定程序、海關程序與貿易便利化、衛生與植物衛生措施

、競爭和消費者保護、中小微企業、經濟技術合作等９個新增章節，有利於雙方在新形勢下推進

更寬領域、更深層次的區域經濟一體化，將有力促進雙方產供鏈深度融合，具有重要開創性意義

。



３﹒０版將有力促進中國－東盟命運共同體建設。中國與東盟作為兩大發展中經濟體，通過

自貿區３﹒０版建設共同擴大相互開放，全面擴展新興領域和新質生產力合作，將為推動構建中

國－東盟超大市場提供重要制度性保障，為推動中國－東盟命運共同體建設，促進雙方共同繁榮

與發展提供持久動力。



商務部表示，下一步，雙方將積極推進各自國內簽署批准程序，推動年底前正式簽署中國－

東盟自貿區３﹒０版升級議定書。（ｊｑ）

