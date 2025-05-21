【ＡＩ】智元將在第二季發布四足機器人，面向家庭或其他Ｃ端場景

《經濟通通訊社２１日專訊》據《第一財經》報道，智元機器人將在今年Ｑ２發布一款四足
機器人產品。智元機器人靈犀業務部總裁魏強表示，該款產品會面向家庭或是其他Ｃ端場景。
據了解，智元機器人由華為前「天才少年」彭志輝於２０２３年２月聯合創立，其擔任首席
技術官。（ｊｑ）
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21/05/2025 14:59
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