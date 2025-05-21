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AH股新聞

21/05/2025 17:22

《打擊貪腐》國家煙草局原局長凌成興受賄４３１１萬，判囚１６年

　　《經濟通通訊社２１日專訊》今日，吉林省長春市中級人民法院一審公開宣判工業和信息化
部原黨組成員，國家煙草專賣局原黨組書記、局長，中國煙草總公司原總經理凌成興受賄、國有
公司人員濫用職權案，對被告人凌成興以受賄罪判處有期徒刑十三年，並處罰金人民幣四百萬元
，以國有公司人員濫用職權罪判處有期徒刑五年，決定執行有期徒刑十六年，並處罰金人民幣四
百萬元；對追繳在案的凌成興受賄犯罪所得財物及孳息依法上繳國庫，不足部分繼續追繳。
　
＊濫用職權造成國有資產損失逾２元＊
　
　　經審理查明：２００６年至２０２３年，被告人凌成興利用擔任江西省委常委、副省長，國
家煙草專賣局黨組書記、局長，中國煙草總公司總經理等職務上的便利，為相關單位和個人在項
目承攬、企業經營等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合人民幣４３１１萬餘元。２０１５
年以來，凌成興擔任國家煙草專賣局黨組書記、局長，中國煙草總公司總經理期間，在促成、審
議投資並收購股權過程中，徇私舞弊、濫用職權，造成國有資產損失人民幣２﹒０８億餘元。
　
＊為煙草行業最高級別落馬官員＊
　
　　公開資料顯示，凌成興，男，１９５７年１０月生，江西上高人。１９７７年１月入黨，
１９８０年１２月參加工作，中央黨校經濟管理專業在職研究生。２００１年出任江西省副省長
，２００６年任江西省委常委、常務副省長，後於２０１３年調任工業和信息化部黨組成員，國
家煙草專賣局黨組書記、局長，直至２０１８年卸任。２０２３年１０月，中紀委國家監委通報
凌成興受查，２０２４年４月再通報其被開除黨籍並移送司法；同年１１月，凌成興被提起公訴
。案件一審今年１月開審。
　
　　凌成興是國家煙草專賣局第五任局長。從２０２１年底開始，煙草系統已有多名官員落馬，
而凌成興是其中的「最高級」，也是國家煙草專賣局自１９８４年成立以來首名被查的「一把手
」。（ｊｑ）

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