【ＡＩ】智元人形機器人靈犀Ｘ２明日開啟預訂，售價十幾萬元起

《經濟通通訊社２１日專訊》據《澎湃新聞》報道，上海智元機器人今日宣布，該公司研製

的全智能靈動機器人靈犀Ｘ２將於５月２２日（明日）正式開啟合作夥伴招募，Ｂ端用戶可前往

智元機器人官網留資選購。此舉標誌著靈犀Ｘ２機器人開始走出實驗室，向商業化應用場景邁出

重要一步。



智元機器人靈犀業務部總裁魏強在今日召開的線上媒體溝通會上披露，根據硬件配置不同，

靈犀Ｘ２線上渠道預訂的售價在每台十幾萬元人民幣至三四十萬元人民幣之間。經客戶二次開發

後，靈犀Ｘ２機器人可用於商業活動、舞台表演、展廳導覽、康養陪伴等應用場景。在商業化初

期階段，２０２５年預計靈犀Ｘ２的出貨量在１０００台左右，到２０２６年底預計可達數千台

規模。



據介紹，靈犀Ｘ２此次的首輪預售將推出三個版本：Ｘ２交互版、Ｘ２ Ｐｒｏ探索版、

Ｘ２ Ｕｌｔｒａ旗艦版。其中Ｘ２交互版具有語音對話、表情表達、觸摸反饋、頭隨聲動等基

礎交互能力，以及東張西望、點頭搖頭、多情緒表達等肢體語言，可選配全身舞蹈、太極拳等高

階運控功能包。



Ｘ２ Ｐｒｏ探索版支持交互能力和作業能力的二次開發，並支持自主導航和避障開發。

Ｘ２ Ｕｌｔｒａ旗艦版則可選配遙操和動捕設備、末端執行器，支持超視距遙操作、編排動作

錄入、嘉賓遠程分身互動，可選配自適應夾爪、末端靈巧手。（ｊｑ）

