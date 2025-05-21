  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

21/05/2025 09:35

《Ａ股行情》滬綜指近平開，人行會議強調滿足實體經濟融資需求

　　《經濟通通訊社２１日專訊》滬深股市今早升跌不一，滬綜指近平開，報３３８０﹒２１點
，深成指低開０﹒０３％，創業板指高開０﹒１７％；黃金股開盤造好，消費、旅遊股陷入調整

　
　　人民銀行行長潘功勝昨主持召開金融支持實體經濟座談會，會議強調要實施好適度寬鬆的貨
幣政策，滿足實體經濟有效融資需求，保持金融總量合理成長。會議還提出，加力支持科技創新
、提振消費、民營小微、穩定外貿等重點領域，用好用足存量和增量政策，提高金融支持實體經
濟質效。
　
　　財政部昨日公布數據顯示，首４月證券交易印花稅５３５億元，同比增長５７﹒８％，不過
，４月月的證券交易印花稅增速回落１３﹒８個百分點至４９﹒４％，或顯示股市交易回落。
　
　　人行昨下調５月１年期及５年期以上ＬＰＲ，符合市場預期。官媒《證券時報》引述分析師
表示，當前外部環境仍面臨很大不確定性，國內穩成長政策還不能鬆勁。預計下半年人行還會繼
續實施降息，年內兩個期限品種的ＬＰＲ還有下行空間。
　
　　另外，人行今日進行１５７０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日有９２０
億元逆回購到期，即今日淨投放６５０億元。（ｒｙ）

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

拜登確診患癌，記者寫書揭秘

20/05/2025 16:49

大國博弈

美國評級下調，象徵意義大過實際意義

18/05/2025 19:00

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，滙豐單周三度減定存息，建行亞洲3...

18/05/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處