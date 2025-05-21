《Ａ股行情》滬綜指近平開，人行會議強調滿足實體經濟融資需求

《經濟通通訊社２１日專訊》滬深股市今早升跌不一，滬綜指近平開，報３３８０﹒２１點

，深成指低開０﹒０３％，創業板指高開０﹒１７％；黃金股開盤造好，消費、旅遊股陷入調整

。



人民銀行行長潘功勝昨主持召開金融支持實體經濟座談會，會議強調要實施好適度寬鬆的貨

幣政策，滿足實體經濟有效融資需求，保持金融總量合理成長。會議還提出，加力支持科技創新

、提振消費、民營小微、穩定外貿等重點領域，用好用足存量和增量政策，提高金融支持實體經

濟質效。



財政部昨日公布數據顯示，首４月證券交易印花稅５３５億元，同比增長５７﹒８％，不過

，４月月的證券交易印花稅增速回落１３﹒８個百分點至４９﹒４％，或顯示股市交易回落。



人行昨下調５月１年期及５年期以上ＬＰＲ，符合市場預期。官媒《證券時報》引述分析師

表示，當前外部環境仍面臨很大不確定性，國內穩成長政策還不能鬆勁。預計下半年人行還會繼

續實施降息，年內兩個期限品種的ＬＰＲ還有下行空間。



另外，人行今日進行１５７０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日有９２０

億元逆回購到期，即今日淨投放６５０億元。（ｒｙ）

