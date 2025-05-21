《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒３８％，寧德時代率電池股跑出

《經濟通通訊社２１日專訊》滬深三大指數上午集體收升，滬綜指半日揚０﹒３８％，報

３３９３﹒４９點，深成指升０﹒５３％，創業板指升０﹒９９％。兩市上午成交７５１１億元

（人民幣．下同），較上個交易日增量２４５億元或３﹒４％。



盤面上，固態電池概念漲幅領先，半日升超２％，權重股寧德時代（深：３００７５０）彈

４﹒４％，領湃科技（深：３００５３０）、國軒高科（深：００２０７４）升停封板。近日，

國軒高科宣布已建成０﹒２ＧＷｈ全固態電池中試線，並發布了包括Ｇ垣準固態電池在內的６項

新產品。這款準固態電池已有４家以上客戶上車測試。此前《中國製造２０２５》修訂版提出固

態電池產業化加速計劃，目標２０３０年量產成本降至液態電池１﹒５倍，高端車型滲透率

３０％。



另外，煤炭、電力股走強，大有能源（滬：６００４０３）、湖南發展

（深：０００７２２）等漲停。國家能源局發布數據，４月份，全社會用電量７７２１億千瓦時

，同比增長４﹒７％。１至４月，全社會用電量累計３１５６６億千瓦時，同比增長３﹒１％。



下跌方面，可控核聚變、ＰＥＥＫ材料、芯片板塊領跌。美國商務部近日發布指南，擬在全

球封殺中國芯片。中國商務部回應指出，美方措施是典型的單邊霸凌和保護主義做法，中方密切

關注美方措施執行情況，將採取措施維護自身權益；又指美方涉嫌構成對中國企業採取的歧視性

限制措施。任何組織和個人執行或協助執行美方措施，將涉嫌違法。（ｒｙ）

