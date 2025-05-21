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21/05/2025 13:48

《Ａ股行情》滬綜指午後升０﹒３２％，深成指漲１﹒２４％

　　《經濟通通訊社２１日專訊》Ａ股午後續揚，滬綜指升０﹒３２％，報３３９１﹒４點，滬
深３００指數升０﹒６６％，深成指升０﹒６４％，創業板漲１﹒２４％。上海Ｂ股升
０﹒４２％，深圳Ｂ股升０﹒２９％。煤炭、礦產資源等領漲。（ｒｙ）

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