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AH股新聞

21/05/2025 15:10

《Ａ股行情》大摩唱好，滬綜指收升０﹒２１％，黃金股再度爆發

　　《經濟通通訊社２１日專訊》滬深股市今日繼續上升，滬綜指欲衝上３４００點不果，收升
０﹒２１％，報３３８７﹒５７點，最高見３３９４點；摩根士丹利認為，近期關稅政策調整及
企業盈利改善為市場提供了積極信號，上調了中國股市的指數目標，滬深３００指數２０２６年
６月基準情景指數目標４０００點，滬深３００收升０﹒４７％，報３９１６點；深成指升
０﹒４４％，創業板揚０﹒８３％。兩市全天成交１﹒１７萬億元（人民幣．下同），較上個交
易日微升３８億元或０﹒３％。
　
　　俄烏開始進行談判，避險需求減弱，國際金價震盪回升。今日下午，現貨金上漲近１％至每
盎司３３２０﹒３７美元。Ａ股黃金板塊集體爆發，西部黃金（滬：６０１０６９）漲停。礦產
板塊同樣漲幅靠前，東方鉭業（深：０００９６２）升５％，洛陽鉬業（滬：６０３９９３）升
３％。即使中美緊張貿易局勢緩和，中方仍加大力度打擊關鍵礦產走私。《彭博》引述知情人士
指，中國有關部門已對國內主要金屬貿易商和生產商的負責人進行問詢。不過，目前尚無跡象表
明這些高管被指控存在不當行為。
　
　　另外，固態電池概念股上揚，國軒高科（深：００２０７４）漲停。近日，國軒高科宣布已
建成０﹒２ＧＷｈ全固態電池中試線，並發布了包括Ｇ垣準固態電池在內的６項新產品。這款準
固態電池已有４家以上客戶上車測試。此前《中國製造２０２５》修訂版提出固態電池產業化加
速計劃，目標２０３０年量產成本降至液態電池１﹒５倍，高端車型滲透率３０％。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　３９１６﹒３８　　＋０﹒４７　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３３８７﹒５７　　＋０﹒２１　　　　４６５９﹒５７　　
　　深證成指　　１０２９４﹒２２　＋０﹒４４　　　　７０７５﹒２１　　
　　創業板指　　２０６５﹒３９　　＋０﹒８３　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　　９９５﹒４９　　－０﹒２２　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２６０﹒９５　　＋０﹒４７　　　　　１﹒６３　　　　
　　深證Ｂ指　　１２００﹒０７　　＋０﹒５２　　　　　０﹒５４　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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